Ουκρανία: Γυναίκα με φόρεμα και τακούνια επισκευάζει τρόλεϊ στη μέση του δρόμου ΒΙΝΤΕΟ

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Ένα βίντεο που έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα δείχνει μια γυναίκα στην Ουκρανία να επισκευάζει βλάβη σε τρόλεϊ, φορώντας φόρεμα και ψηλοτάκουνα παπούτσια.

Στο βίντεο, η γυναίκα φαίνεται να επεμβαίνει στο όχημα και να αποκαθιστά το πρόβλημα, προκαλώντας τον θαυμασμό των παρευρισκομένων αλλά και χιλιάδων χρηστών στο διαδίκτυο.

Έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα

Το στιγμιότυπο αναρτήθηκε αρχικά από το τοπικό δίκτυο Ти Київ και έγινε ευρύτερα γνωστό από το Kyiv Post, το οποίο σχολίασε ότι η εικόνα αποτελεί μια υπενθύμιση πως «δεν υπάρχει κάτι που οι γυναίκες δεν μπορούν να κάνουν».

Το βίντεο συγκέντρωσε πλήθος θετικών σχολίων, με πολλούς χρήστες να χαρακτηρίζουν τη γυναίκα «σύμβολο αποφασιστικότητας» και να επαινούν την ψυχραιμία και την πρακτικότητά της.