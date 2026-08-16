Μυστήριο στα Χανιά: Λουόμενοι ειδοποίησαν μέσω του 112 για σορό σε παραλία – Όταν πήγε το Λιμενικό δεν εντόπισε τίποτα

Ένα μυστήριο εκτυλίσσεται στα Χανιά, όπου το Λιμενικό Σώμα ειδοποιήθηκε μέσω του 112 για σορό στην παραλία Τερσανά, αλλά δεν εντόπισε τίποτα στις έρευνές του

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μυστήριο επικρατεί στα Χανιά, καθώς το Λιμενικό Σώμα ειδοποιήθηκε μέσω του 112 για σορό στην παραλία του Τερσανά.
  • Παρόλο που κλιμάκιο του Λιμενικού έφτασε στην περιοχή, δεν εντοπίστηκε πουθενά η σορός, δημιουργώντας ερωτήματα.
  • Λουόμενοι εικάζουν πως η σορός παρασύρθηκε από τα κύματα, ενώ αναφέρουν και δυσαρέσκεια των Λιμενικών για την ειδοποίηση μέσω 112, με την Υπηρεσία να διαψεύδει την έλλειψη σκάφους.

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Ένα μυστήριο επικρατεί στα Χανιά. Το πρωί της Κυριακής, το Λιμενικό Σώμα ειδοποιήθηκε μέσω του 112 για μία σορό στην παραλία του Τερσανά.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, η ενημέρωση ήταν από ανθρώπους που βρέθηκαν στην περιοχή. Ωστόσο όταν στην παραλία έφτασε κλιμάκιο του Λιμενικού με αυτοκίνητο, δεν εντόπισε πουθενά τη σορό.

Λουόμενοι ανέφεραν στο ίδιο μέσο πως η σορός ίσως παρασύρθηκε από τα κύματα της θάλασσας μέχρι να φτάσει το λιμενικό. Οι λουόμενοι σχολίασαν επίσης ότι οι Λιμενικοί φάνηκαν δυσαρεστημένοι επειδή η ειδοποίηση έγινε μέσω του 112 και όχι απευθείας στο Λιμεναρχείο και υποστήριξαν ότι από το λιμενικό τους είπαν πως εκείνη την ώρα δεν υπήρχε διαθέσιμο σκάφος.

Πάντως, από τη μεριά του Λιμενικού, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζεται ότι υπάρχουν διαθέσιμα σκάφη και ότι οι λιμενικοί στην παραλία έψαξαν παντού χωρίς να εντοπίσουν καμία σορό, οπότε επέστρεψαν στην Υπηρεσία τους.

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