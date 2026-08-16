Πράξη ανθρωπιάς και αλληλεγγύης στο Σουφλί – Χτίζουν εθελοντικά σπίτι για νέα οικογένεια – ΒΙΝΤΕΟ

Στη Ρούσσα, έναν οικισμό στο Σουφλί του Έβρου, έχει μαζευτεί όλο το χωριό και χτίζει εθελοντικά σπίτι για ένα ζευγάρι που θέλει να ζήσει εκεί.

Οι κάτοικοι της Ρούσσας δείχνουν την αλληλεγγύη τους στην πράξη με όποιες δυνάμεις διαθέτει και μπορεί ο καθένας.

Την είδηση έκανε γνωστή μέσω social media ο Δήμαρχος, Παναγιώτης Καλακίκος.

«Υπάρχουν στιγμές που μια εικόνα αξίζει περισσότερο από χίλιες λέξεις… Tο βίντεο από τη Ρούσσα είναι μία από αυτές Ένα ολόκληρο χωριό, μια γειτονιά, μια μεγάλη οικογένεια, όλοι μαζί, σύσσωμοι, να προσφέρουν με την καρδιά τους στην ανέγερση μιας κατοικίας για μια νέα οικογένεια. Στη Ρούσσα, οι άνθρωποι δεν μένουν απλοί θεατές στις χαρές και στις ανάγκες του διπλανού τους. Στέκονται ο ένας δίπλα στον άλλον. Προσφέρουν, βοηθούν, μοιράζονται και προχωρούν μαζί. Αυτή είναι η πραγματική δύναμη του τόπου μας. Η δύναμη της ανθρωπιάς, της αλληλεγγύης και της αγάπης που ενώνει τους ανθρώπους. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους κατοίκους της Ρούσσας, στους Μπεκτασήδες και Αλεβίτες συμπολίτες μας, για το παράδειγμα που δίνουν. Γιατί μέσα από τις πράξεις τους αποδεικνύουν πως ,όταν μια κοινωνία έχει δεσμούς, καμία οικογένεια δεν είναι μόνη και κανένα όνειρο δεν είναι αδύνατο. Και ίσως αυτό είναι το πιο όμορφο μήνυμα που μπορούμε να κρατήσουμε: «Το σπίτι χτίζεται με πέτρα και τούβλα, αλλά μια κοινωνία χτίζεται με αγάπη, προσφορά και αλληλεγγύη.’ Μπράβο σε όλους σας! Μας κάνετε περήφανους».