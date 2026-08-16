Φωτιά στη Σαλαμίνα: Επιχειρούν και εναέρια μέσα – Ήχησε το 112

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιά που έχει εκδηλωθεί σε δασική έκταση στην περιοχή Περιστέρια, στη Σαλαμίνα.
Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 92 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 24 οχήματα καθώς και Εθελοντές.
Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Σαλαμίνας.
Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4)
Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.
Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Περιστέρια #Σαλαμίνα.
Κινητοποιήθηκαν 92 #πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης #ΕΜΟΔΕ, 23 οχήματα, 4 Α/Φ και 3 Ε/Π.
Συνδρομή από υδροφόρες #ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 16, 2026
Σημειώνεται ότι κάτοικοι και επισκέπτες της Σαλαμίνας έλαβαν στα κινητά τηλέφωνά τους μήνυμα από το 112 για να είναι σε ετοιμότητα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Περιστέρια #Σαλαμίνας της Περιφέρειας #Αττικής
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 16, 2026