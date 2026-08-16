Φωτιά στη Σαλαμίνα: Επιχειρούν και εναέρια μέσα – Ήχησε το 112

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Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιά που έχει εκδηλωθεί σε δασική έκταση στην περιοχή Περιστέρια, στη Σαλαμίνα.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 92 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 24 οχήματα καθώς και Εθελοντές.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Σαλαμίνας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4)

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.

Σημειώνεται ότι κάτοικοι και επισκέπτες της Σαλαμίνας έλαβαν στα κινητά τηλέφωνά τους μήνυμα από το 112 για να είναι σε ετοιμότητα.