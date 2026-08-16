Την υψηλότερη κορυφή της Ευρώπης κατέκτησαν 18 Έλληνες ορειβάτες – Η συγκλονιστική ανάβαση στα 5.642 μέτρα

Στο Ελμπρούς και σε υψόμετρο 5.642 μέτρων, την υψηλότερη κορυφή της Ευρώπης, κατάφεραν να φτάσουν 18 Έλληνες στο πλαίσιο μίας μεγάλης ελληνικής ορειβατικής αποστολής.

Ο Χρήστος Τασούλας, οδηγός βουνού, ένα από τα μέλη της υπερήφανης αυτής αποστολής, περιέγραψε με ενθουσιασμό την αποστολή της ομάδας στην ΕΡΤ3.

«Η ανάβαση αυτή είναι από μόνη της μία πολύ σημαντική ανάβαση, καθώς πρόκειται για το ψηλότερο βουνό της Ευρώπης, το Ελμπρούς, **Mount Elbrus (με τις δύο κορυφές, κοιμώμενα ηφαίστεια) **στα 5.642 μέτρα. Ήμασταν εκεί περίπου δέκα ημέρες πριν και καταφέραμε να κάνουμε τη μεγαλύτερη ελληνική ανάβαση με 18 άτομα», ανέφερε.

«Η προσπάθεια είναι όλο το ταξίδι…»

Η αποστολή αριθμούσε συνολικά 22 άτομα. Τέσσερις δεν κατάφεραν να φτάσουν στην κορυφή, ωστόσο, όπως τόνισε ο Χρήστος Τασούλας, «η προσπάθεια δεν είναι μόνο η κορυφή, είναι όλο το ταξίδι».

Η επιτυχία είχε ακόμη μεγαλύτερη σημασία για την ομάδα, καθώς είχε προηγηθεί η προσπάθεια της προηγούμενης χρονιάς. Τότε, 37 Έλληνες είχαν επιχειρήσει την ανάβαση, αλλά οι καιρικές συνθήκες τούς ανάγκασαν να επιστρέψουν, ενώ βρίσκονταν μόλις περίπου 200 μέτρα από την κορυφή.

«Έπρεπε να γυρίσουμε για λόγους ασφαλείας», ανάφερε ο Χρήστος Τασούλας υπενθυμίζοντας πως η ασφάλεια των συμμετεχόντων βρίσκεται πάντοτε πάνω από την επίτευξη οποιουδήποτε στόχου.