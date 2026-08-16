Η Ανατολική Μάνη μετρά τις «πληγές» της: Ζημιές στο οδικό δίκτυο και σε σπίτια από τις πλημμύρες – «Ευτυχώς δεν κινδύνευσαν άνθρωποι»

Το δυνατό καλοκαιρινό μπουρίνι ανήμερα Δεκαπενταύγουστου προκάλεσε πρωτοφανείς και καταστροφικές πλημμύρες στην Ανατολική Μάνη, ευτυχώς χωρίς θύματα. Σημαντικές ζημιές αναφέρθηκαν σε σπίτια και στο οδικό δίκτυο, κυρίως στο Οίτυλο και την ανατολική πλευρά, με τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας να περιγράφει την κατάσταση ως πρωτόγνωρη.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το δυνατό καλοκαιρινό μπουρίνι ανήμερα Δεκαπενταύγουστου στην Ανατολική Μάνη ήταν αρκετό ώστε να προκαλέσει πρωτοφανείς και καταστροφικές πλημμύρες, ευτυχώς χωρίς θύματα.
  • Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μάνης, Γιώργος Εξαρχάκος, δήλωσε πως η περιοχή βίωσε μία πρωτόγνωρη κατάσταση, με «σημαντικές ζημιές σε σπίτια και κυρίως στο οδικό δίκτυο».
  • Συγκινεί η ανάρτηση του γιατρού Ανάργυρου Μαργιόλη, διευθυντή του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης, ο οποίος ευχαρίστησε όλους τους φορείς και τους πολίτες που συνέδραμαν, τονίζοντας «Μάνη, είμαστε εδώ».

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Το δυνατό καλοκαιρινό μπουρίνι ανήμερα Δεκαπενταύγουστου στην Ανατολική Μάνη ήταν αρκετό ώστε να προκαλέσει πρωτοφανείς και καταστροφικές πλημμύρες, ευτυχώς χωρίς θύματα.

Ανατολική Μάνη: Σοβαρές ζημιές σε σπίτια και οδικό δίκτυο από την κακοκαιρία – «Πρωτόγνωρη κατάσταση για την περιοχή», λέει ο αντιδήμαρχος

Ένας δεκαπενταύγουστος που δεν θα ξεχάσουν….

Σε δηλώσεις του ο Γιώργος Εξαρχάκος, αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μάνης υποστήριξε πως βίωσαν μία πρωτόγνωρη κατάσταση για την περιοχή: «Υπάρχουν αναφορές για σημαντικές ζημιές σε σπίτια και κυρίως στο οδικό δίκτυο, όπου σε συγκεκριμένες περιοχές έχει υποστεί καταστροφή. Ευτυχώς δεν κινδύνευσαν άνθρωποι». Οι περισσότερες ζημιές εντοπίζονται στο Οίτυλο, αλλά και την ανατολική πλευρά, σύμφωνα με τον Γ. Εξαρχάκο.

Οι εικόνες συγκλονίζουν…

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Σύμφωνα με την αναπληρώτρια Δήμαρχο Γεωργία Λυροφώνη: «Αυτοκίνητα έχουν παρασυρθεί στη θάλασσα, ενώ έχουν σημειωθεί σημαντικές ζημιές στο οδικό δίκτυο, τόσο στο οδόστρωμα όσο και σε γέφυρες».

ΜΑΝΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

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Η Γ. Λυροφώνη σημείωσε επίσης ότι «αρκετά άτομα έχουν ζητήσει την απομάκρυνση τους από τις πληγείσες περιοχές και έχει οργανωθεί η φιλοξενία τους στο κλειστό γυμναστήριο τηςΑρεόπολης».

 

Από την πρώτη στιγμή συνεργεία του Δήμου Ανατολικής Μάνης προχωρήσαν στην διόρθωση δικτύων και δρόμων για να μπορούν να εξυπηρετηθούν οι εκατοντάδες επισκέπτες σε κάθε χωριό. Κυρίως επλήγησαν Οιτύλου και Καραβοστάσι.

ΜΑΝΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

Σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου έχει διακοπεί η κυκλοφορία από φερτά υλικά, ενώ αυτοκίνητα έχουν παρασυρθεί στη θάλασσα κι έχουν σημειωθεί σημαντικές ζημιές στο δίκτυο, τόσο στο οδόστρωμα όσο και σε γέφυρες.

ΜΑΝΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

Συγκινεί η ανάρτηση του γιατρού Ανάργυρου Μαργιόλη

«Κόντρα στο κύμα που έπληξε τη Μάνη… Ήμασταν εκεί… Θερμές ευχαριστίες ανήκουν στην Ελληνική Αστυνομία του Νομού Λακωνίας, στο ΕΚΑΒ Σπάρτης, στο Δήμο Ανατολικής Μάνης, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, στο ΕΚΕΠΥ, στο Νοσοκομείο Σπάρτης, στους αξιόλογους συνεργάτες μου στο Κέντρο Υγείας Αρεόπολης και φυσικά σε όλους τους Μανιάτες και σε όλους τους παρευρισκόμενους που προσπάθησαν με δικά τους μέσα να συνδράμουν στην αντιμετώπιση αυτής της έκτακτης ανάγκης. Όλοι συνέβαλαν με υπεράνθρωπες προσπάθειες στην άμεση και ορθή διαχείριση των υπερεπειγόντων περιστατικών που είχαν προκύψει. Μάνη, είμαστε εδώ», έγραψε σε ανάρτησή του στο facebook o διευθυντής του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης

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