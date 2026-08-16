Χανιά: Στο νοσοκομείο 3 ανήλικοι έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθησαν οι κηδεμόνες τους

Τρεις ανήλικοι στα Χανιά μεταφέρθηκαν για νοσηλεία στο νοσοκομείο σε κατάσταση μέθης, αφού προμηθεύτηκαν και κατανάλωσαν αλκοόλ. Οι κηδεμόνες τους, δύο άνδρες 45 και 54 ετών και μία γυναίκα 51 ετών, συνελήφθησαν κατηγορούμενοι για παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων και έκθεσης.

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Κοινωνία

Υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ από την ανήλικη
Αύξηση των περιστατικών υπερκατανάλωσης αλκοόλ σε ανηλίκους
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τρεις συνολικά ανήλικοι, έχοντας προμηθευτεί αλκοόλ, μεταφέρθηκαν για νοσηλεία στο Νοσοκομείο Χανίων σε κατάσταση μέθης.
  • Από αστυνομικούς συνελήφθησαν τρεις Έλληνες, οι κηδεμόνες των ανηλίκων, ηλικίας 45, 54 και 51 ετών.
  • Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορούν σε μέτρα προστασίας ανηλίκων και έκθεση.

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Συνελήφθησαν τρία άτομα στα Χανιά, κατηγορούμενα για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορούν σε μέτρα προστασίας ανηλίκων και έκθεση.

Η σύλληψη έγινε στις 14.08.2026 από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, όταν βραδινές ώρες σε δυο διαφορετικές περιπτώσεις σε περιοχές των Χανίων, τρεις συνολικά ανήλικοι έχοντας προμηθευτεί αλκοόλ, σε κατάσταση μέθης μεταφέρθηκαν για νοσηλεία στο Νοσοκομείο.

Από αστυνομικούς συνελήφθησαν τρεις Έλληνες, οι κηδεμόνες των ανηλίκων και συγκεκριμένα δύο άνδρες 45 και 54 ετών και γυναίκα 51 ετών. Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

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