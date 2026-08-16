Σαρωνικός: Βίντεο από τη διάσωση των 4 Ρουμάνων στις νήσους Φλέβες

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Το Λιμενικό Σώμα προχώρησε σε επιχείρηση διάσωσης τεσσάρων Ρουμάνων υπηκόων στη θαλάσσια περιοχή της νησίδας Φλέβες στον Σαρωνικό Κόλπο.

Οι επιβαίνοντες σε φουσκωτή λέμβο χωρίς μηχανή, παρασύρθηκαν από τα θαλάσσια ρεύματα, αλλά εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν με ασφάλεια, μεταφερόμενοι στη Μαρίνα Βουλιαγμένης σε καλή κατάσταση.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, οι τέσσερις Ρουμάνοι είχαν μεταβεί στην περιοχή με φουσκωτή λέμβο, η οποία δεν διέθετε μηχανή και κινούνταν αποκλειστικά με κουπιά, προκειμένου να κολυμπήσουν στη θάλασσα.