Σαρωνικός: Βίντεο από τη διάσωση των 4 Ρουμάνων στις νήσους Φλέβες

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λιμενικο ρουμανοι
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Λιμενικό Σώμα προχώρησε σε επιχείρηση διάσωσης τεσσάρων Ρουμάνων υπηκόων στη θαλάσσια περιοχή της νησίδας Φλέβες στον Σαρωνικό Κόλπο.
  • Οι επιβαίνοντες σε φουσκωτή λέμβο χωρίς μηχανή παρασύρθηκαν από τα θαλάσσια ρεύματα.
  • Εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν με ασφάλεια, μεταφερόμενοι στη Μαρίνα Βουλιαγμένης σε καλή υγεία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το Λιμενικό Σώμα προχώρησε σε επιχείρηση διάσωσης τεσσάρων Ρουμάνων υπηκόων στη θαλάσσια περιοχή της νησίδας Φλέβες στον Σαρωνικό Κόλπο.

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Οι επιβαίνοντες σε φουσκωτή λέμβο χωρίς μηχανή, παρασύρθηκαν από τα θαλάσσια ρεύματα, αλλά εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν με ασφάλεια, μεταφερόμενοι στη Μαρίνα Βουλιαγμένης σε καλή κατάσταση.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, οι τέσσερις Ρουμάνοι είχαν μεταβεί στην περιοχή με φουσκωτή λέμβο, η οποία δεν διέθετε μηχανή και κινούνταν αποκλειστικά με κουπιά, προκειμένου να κολυμπήσουν στη θάλασσα.

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