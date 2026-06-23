Φρίκη στη Βρετανία: Πέθανε κοριτσάκι 2 ετών έπειτα από σεξουαλική και σωματική κακοποίηση που υπέστη από τη μητέρα της και τον σύντροφό της

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Σοκ έχει προκαλέσει στη Βρετανία η υπόθεση θανάτου ενός κοριτσιού μόλις 2 ετών, το οποίο κατέληξε έπειτα από σωματική και σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη από τη μητέρα της και τον σύντροφό της.

Η 2χρονη Ιζαμπέλ Γουέλς (Isabelle Welsh) κατέρρευσε στο σπίτι της στο Θόρναμπι (Thornaby), κοντά στο Μίντλεσμπρο (Middlesbrough) της Βρετανίας, έχοντας υποστεί ένα «μαζικό τραύμα στο κεφάλι» τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους. Πέθανε στο νοσοκομείο την επόμενη ημέρα.

Στο Κακουργιοδικείο του Τίσαϊντ (Teesside Crown Court), ο εισαγγελέας Ρίτσαρντ Ράιτ KC (Richard Wright), δήλωσε: «Επί εβδομάδες αυτό το παιδί δεχόταν βίαιες επιθέσεις και ο θάνατός του από αυτό το τρομερό τραύμα στο κεφάλι ήταν απλώς το τελικό σημείο. σε αυτή την «εκστρατεία» βίας».

Η μητέρα της, Αλεξάνδρα Γουόκερ (Alexandra Walker), 25 ετών, και ο σύντροφός της, Χάρισον Σίμπσον (Harrison Simpson), 22 ετών, αρνούνται τον φόνο, την πρόκληση ή ανοχή θανάτου παιδιού, τη σεξουαλική κακοποίηση και την απάνθρωπη συμπεριφορά την οποία επέδειξαν.

Στις 13 Σεπτεμβρίου, η Γουόκερ, έκανε μια κλήση στο 999 για την κόρη της και οι τραυματιοφορείς βρήκαν την Ιζαμπέλ καταρρακωμένη στη βάση της σκάλας ,χωρίς σφυγμό.

Ο Ράιτ είπε ότι ήταν γεμάτη μώλωπες και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο όπου, παρά τις προσπάθειες ειδικών γιατρών, πέθανε τις πρώτες πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας.

Η κατηγορούσα αρχή, δήλωσε ότι η Ιζαμπέλ είχε υποστεί βίαιο τράνταγμα, η σπονδυλική της στήλη είχε υπερεκταθεί και το κεφάλι της είχε χτυπηθεί σε μια σκληρή επιφάνεια, όπως ένας τοίχος ή το πάτωμα.

«Επίγνωση της κακοποίησης»

Η σχέση της Γουόκερ και τον Σίμπσον είχε ξεκινήσει το προηγούμενο καλοκαίρι και εκείνος έγινε τακτικός επισκέπτης στο σπίτι της Γουόκερ, περνώντας «πολύ χρόνο» με το μικρό κορίτσι, ειπώθηκε στους ενόρκους.

Η κατηγορούσα αρχή δήλωσε ότι τόσο η Γουόκερ όσο και ο Σίμπσον είχαν «άφθονες ευκαιρίες» να βλάψουν το νήπιο και, σε ένα τόσο μικρό σπίτι δύο υπνοδωματίων, «ο καθένας πρέπει να είχε επίγνωση της κακοποίησης».

Ο Ράιτ είπε ότι η Γουόκερ πήγε την κόρη της στο νοσοκομείο 11 ημέρες πριν πεθάνει, όταν διαπιστώθηκε ότι το πόδι της Ιζαμπέλ, ήταν σπασμένο. Παρά τις ανησυχίες ορισμένων γιατρών, ειπώθηκε στο δικαστήριο, πως πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στη φροντίδα της μητέρας της.

A mother and her boyfriend sexually assaulted and broke 21 bones in her two-year-old daughter’s body during a ‘campaign of violence’ which led to her death, a court heard today https://t.co/w83Yd3MmP9 🔗 pic.twitter.com/66TiLjOyw1 — Daily Mail US (@Daily_MailUS) June 23, 2026



Ο εισαγγελέας δήλωσε ότι το κάταγμα στο πόδι δεν ήταν «ήταν ατύχημα» και η Γουόκερ, σύμφωνα με τη δική της εκδοχή, είχε περιμένει δύο εβδομάδες πριν αναφέρει το σπασμένο πόδι.

Ο Ράιτ δήλωσε: «Ακόμη και την ημέρα που πέθανε, αφού η καρδιά της είχε σταματήσει και φαινόταν για όλους τους σκοπούς νεκρή, η Αλεξάνδρα Γουόκερ, κάλεσε ασθενοφόρο μόνο όταν της το είπε ο πατριός της».

Το χαρακτήρισε ως «μια πράξη αυτοσυντήρησης» επειδή το ζευγάρι «γνώριζε τις ερωτήσεις που θα ακολουθούσαν».

🚨BREAKING: 2-year-old girl sexually assaulted and murdered by mum & boyfriend who fractured 21 bones in her body in campaign of abuse, court hears. Isabelle Rose Welsh, two, suffered a catastrophic brain injury having suffered weeks of abuse at the hands of Alexandra Walker and… pic.twitter.com/tdOnmm5YGb — The Mercian (@TheMercianNews) June 23, 2026



Η νεκροψία διαπίστωσε ότι «η Ιζαμπέλ είχε υποστεί κατάγματα σε 21 οστά και ήταν «καλυμμένη με μώλωπες, αποτέλεσμα έντονου σφιξίματος», είπε ο Ράιτ. Ο εισαγγελέας δήλωσε ότι οι δύο τους είχαν μια «ανθυγιεινή» σχέση που περιλάμβανε αλκοόλ και ναρκωτικά.

Ο Ράιτ διάβασε μηνύματα μεταξύ της Γουόκερ και της μητέρας της, μέσω των οποίων η κατηγορούμενη προφανώς αποκαλούσε τον Σίμπσον «παιδεραστή».

Το δικαστήριο άκουσε ότι η Γουόκερ είπε επίσης στη μητέρα της, ότι ο «Σίμπσον προτιμούσε να τη βλέπει με την Ιζαμπέλ παρά μόνη της, περιγράφοντάς το ως «περίεργο». Η δίκη είναι σε εξέλιξη.