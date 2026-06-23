Συνελήφθη 43χρονη για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση στην Κερατέα Αττικής

Ανακριτικοί υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνέλαβαν μια 43χρονη γυναίκα για εμπρησμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση στην Κερατέα Αττικής, μετά από έρευνα για δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σήμερα το πρωί.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Φωτιά, Βοιωτία, Πυροσβεστικό
φωτογραφία αρχείου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνελήφθη 43χρονη στην Κερατέα Αττικής για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση, μετά από έρευνα της Δ.Α.Ε.Ε. για δύο πυρκαγιές.
  • Η 43χρονη προκάλεσε με πρόθεση δύο πυρκαγιές σε υπαίθριους χώρους στην Κερατέα και ομολόγησε την πράξη της κατά την προανάκριση.
  • Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ η Δ.Α.Ε.Ε. τονίζει ότι όλα τα περιστατικά εμπρησμού διερευνώνται άμεσα και σε βάθος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στη σύλληψη μιας 43χρονης για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση, προχώρησαν ανακριτικοί υπάλληλοι της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος, μετά από έρευνα για δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σήμερα το πρωί στην Κερατέα του δήμου Λαυρεωτικής Αττικής.

Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, από την έρευνα της Δ.Α.Ε.Ε. προέκυψε ότι η 43χρονη προκάλεσε με πρόθεση δύο πυρκαγιές σε υπαίθριους χώρους της περιοχής, θέτοντας εστίες φωτιάς στις 11:05 και στις 11:24.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, οι δύο πυρκαγιές κινητοποίησαν άμεσα τις πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ η Δ.Α.Ε.Ε. προχώρησε στη διερεύνηση των περιστατικών και στην ταυτοποίηση της υπαίτιας. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, η 43χρονη ομολόγησε ότι έθεσε τις δύο εστίες φωτιάς, επιβεβαιώνοντας πλήρως τα ευρήματα της έρευνας της Δ.Α.Ε.Ε..

Η 43χρονη συνελήφθη το βράδυ της ίδιας ημέρας στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση.

Από τη Δ.Α.Ε.Ε. επισημαίνεται ότι κάθε περιστατικό εμπρησμού διερευνάται άμεσα και σε βάθος, με αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων ανακριτικών και τεχνικών μέσων. «Όσοι θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον εντοπίζονται, συλλαμβάνονται και οδηγούνται στη δικαιοσύνη, αντιμετωπίζοντας τις προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις», τονίζεται.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ