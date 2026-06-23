Μουντιάλ 2026 – Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν 5-0: «Πάρτι» με μπροστάρη τον Ρονάλντο – ΒΙΝΤΕΟ

Η Πορτογαλία επικράτησε του Ουζμπεκιστάν με 5-0 στο «NRG Stadion» του Χιούστον, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 11ου Ομίλου του Μουντιάλ 2026. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πρωταγωνίστησε με δύο γκολ, φτάνοντας σε ένα ανεπανάληπτο ρεκόρ σκοράροντας και στα 6 Παγκόσμια Κύπελλα που συμμετείχε.

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Αθλητισμός

Πορτογαλία, Κριστιάνο Ρονάλντο
πηγή: AP Photo/Karen Warren
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Κριστιάνο Ρονάλντο «απάντησε» στους επικριτές του με δύο γκολ (6’, 39’), φτάνοντας σε ανεπανάληπτο ρεκόρ, καθώς έχει σκοράρει και στα 6 Παγκόσμια Κύπελλα που συμμετείχε.
  • Οι Ίβηρες «καθάρισαν» το ματς πριν φτάσει στο 20λεπτο, με το γκολ του CR7 στο 6’ και το απευθείας φάουλ του Μέντες στο 17’. Ο Ρονάλντο έκανε το 3-0 στο 39’.
  • Ακολούθησαν άλλα δύο πορτογαλικά τέρματα με αυτογκόλ (60’) και την «οβίδα» του Λεάο (87’), για το τελικό 5-0 της Πορτογαλίας επί του Ουζμπεκιστάν.

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Με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να «απαντάει» στους επικριτές του με δύο γκολ (6’, 39’) που τον οδήγησαν σε άλλο ένα ανεπανάληπτο ρεκόρ -καθώς έχει σκοράρει και στα 6 Παγκόσμια Κύπελλα που συμμετείχε- η Πορτογαλία έκανε… φύλλο και φτερό το Ουζμπεκιστάν κι έφτασε στο εμφατικό 5-0 στο «NRG Stadion» του Χιούστον στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 11ου Ομίλου του Μουντιάλ 2026.

Οι Ίβηρες «καθάρισαν» το ματς πριν φτάσει στο 20λεπτο, με το γκολ του CR7 στο 6’ (τρομερό τελείωμα από σέντρα του Κανσέλο) και το απευθείας φάουλ του Μέντες στο 17’. Στο 39’ ο Ρονάλντο με πλασέ από ασίστ του Μπρούνο Φερνάντες έκανε το 3-0, για να ακολουθήσουν άλλα δύο πορτογαλικά τέρματα με το αυτογκόλ του Νεμάτοφ (60’) και την «οβίδα» του Λεάο (87’).

Ο Ρονάλντο «έψαξε» στο δεύτερο ημίχρονο το χατ-τρικ, αλλά ο γκολκίπερ Νεμάτοφ στο 58’ και στο 74’ του στέρησε το τρίτο τέρμα, σε μία «χαλαρή» βραδιά για τους Πορτογάλους.

Διαιτητής: Τζαλάλ Ζαγιέντ (Μαρόκο)
Κίτρινες: 68’ Βέιγκα – 14’ Χαμρομπέκοβ

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Ρομπέρτο Μαρτίνεθ): Ντιόγο Κόστα, Κανσέλο (46’ Σεμέδο), Ντίας, Βέιγκα, Μέντες, Φερνάντες, Νέβες (76’ Μπερνάρντο Σίλβα), Βιτίνια (83’ Λεάο), Νέτο (46’ Κονσεϊσάο), Φέλιξ (64’ Τρινκάο), Κριστιάνο Ρονάλντο.

ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ (Φάμπιο Καναβάρο): Νεμάτοφ, Κουσάνοφ, Ασουρμάτοφ, Νασρουλάεφ (46’ Αλιζχόνοφ), Αμπντουλάεφ, Καρίμοφ (90’+2’ Ζιγιάνοφ), Σουκούροφ (90’+2’ Εσάνοφ), Χαμρομπέκοφ (46’ Μοζγκοβόι), Γκανίεφ, Φαϊζουλάεφ (73’ Σεργκέεφ), Σομουρόντοφ.

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