Φωτιά στη Βοιωτία: «Μεγάλες οι ζημιές, καταστράφηκαν καλλιέργειες και ένα ποιμνιοστάσιο» λέει στον ΑΝΤ1 ο δήμαρχος Ορχομενού

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Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που μαίνεται από το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Ακραίφνιο Βοιωτίας, ωστόσο οι φλόγες προκάλεσαν ζημιές σε καλλιέργειές, ενώ καταστράφηκε ολοσχερώς και ένα ποιμνιοστάσιο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σε μία προσπάθεια η φωτιά να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Στο σημείο επιχειρούν 118 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων και 27 οχήματα, ενώ μέχρι το τελευταίο φως της ημέρες πραγματοποιούσαν ρίψεις νερού 11 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

«Καταστράφηκαν καλλιέργειες και κάηκε ένα ποιμνιοστάσιο» λέει στον ΑΝΤ1 ο δήμαρχος Ορχομενού

Ο δήμαρχος Ορχομενού, Γιώργος Τζαβάρας, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, ανέφερε: «Η φωτιά είναι μεγάλη σε έκταση και επιχειρούν πολλές εναέριες και επίγειες δυνάμεις. Το άσχημο είναι ότι υπάρχουν μικρές αναζωπυρώσεις γιατί αυξάνονται οι άνεμοι. Το καλό είναι ότι δεν κινδυνεύει το χωριό Ακραίφνιο. Η φωτιά κατευθύνεται προς την Εθνική Οδό, η οποία ανοίγει και κλείνει κατά διαστήματα γιατί η φωτιά την πέρασε. Δεν υπάρχει κίνδυνος για σπίτια και για το χωριό».

«Οι ζημιές είναι μεγάλες. Υπάρχουν δενδρώδεις καλλιέργειές, ελιές, φιστικιές κι ένα ποιμνιοστάσιο, το οποίο καταστράφηκε. Υπάρχει δυνατός αέρας, γι’ αυτό υπάρχουν και αναζωπυρώσεις. Βέβαια, υπάρχει μια συντονισμένη προσπάθεια για να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά. Έχει ηχήσει και το 112 προειδοποιητικά» συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κάηκαν συνολικά 6 ζώα, ενώ άλλα τόσα κατάφεραν να απομακρυνθούν προτού κινδυνεύουν από τις φλόγες.

«Το Ακραίφνιο είναι πολύ κοντά στη φωτιά, στο 1 χιλιόμετρο, αλλά δεν υπάρχει κίνδυνος για το χωριό» τόνισε ο κ. Τζαβάρας.

Κανονικά η κυκλοφορία στην εθνική οδό

Στο μεταξύ, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της ΕΛΑΣ.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα είχε διακοπεί η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα με τις αρχές να πραγματοποιούν εκτροπές, λόγω της φωτιάς στο Ακραίφνιο και της χαμηλής ορατότητας, εξαιτίας των πυκνών καπνών.

Ήχησε το 112

Νωρίτερα, εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα, με την σύσταση στους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Ακραίφνιο της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 22, 2026

Σε συγκλονιστικό βίντεο που δημοσιεύει το lamiareport.gr, φαίνονται ένα φορτηγό και ένα ΙΧ αυτοκίνητο να περνούν μέσα από τις φλόγες στην εθνική οδό.

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