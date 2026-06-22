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Τραγωδία στην Ινδία: Τουλάχιστον 14 νεκροί από φωτιά σε εμπορικό κτίριο στο Λουκνάου – BINTEO

Φωτιά που ξέσπασε τη Δευτέρα (22/6/2026) σε εμπορικό κτίριο στο Λουκνάου της Ινδίας, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 14 ανθρώπους, κυρίως φοιτητές. Το κτίριο στέγαζε κατάστημα κατοικίδιων, κτηνιατρική κλινική, κέντρο μελετών και στούντιο κινουμένων σχεδίων, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν αδιευκρίνιστα.

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Διεθνή Νέα

Σύμφωνα με μαρτυρίες η φωτιά εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα
Πηγή: NBC News
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά που ξέσπασε σε εμπορικό κτίριο στη βόρεια ινδική πόλη Λουκνάου τη Δευτέρα (22/6/2026), στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 14 ανθρώπους, οι περισσότεροι εκ των οποίων ήταν φοιτητές.
  • Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε κτήριο που στέγαζε κατάστημα κατοικίδιων ζώων, κτηνιατρική κλινική και κέντρο μελετών, με τουλάχιστον 10 άτομα να διασώνονται και να μεταφέρονται σε νοσοκομείο.
  • Οι πυροσβέστες χρειάστηκε να εισβάλουν στο κτίριο λόγω του πυκνού καπνού, ενώ οι θανατηφόρες πυρκαγιές είναι συχνό φαινόμενο στην Ινδία λόγω παραβίασης κανόνων ασφαλείας.

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Φωτιά που ξέσπασε σε εμπορικό κτίριο στη βόρεια ινδική πόλη Λουκνάου τη Δευτέρα (22/6/2026), στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 14 ανθρώπους, οι περισσότεροι εκ των οποίων ήταν φοιτητές, όπως ανακοίνωσαν οι αρμόδιες Αρχές.

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Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη γειτονιά Αλιγκάντζ, σε ένα κτήριο που στεγάζει κατάστημα κατοικίδιων ζώων και κτηνιατρική κλινική στους κάτω ορόφους, καθώς και ένα κέντρο μελετών και ένα στούντιο κινουμένων σχεδίων (animation) στους επάνω ορόφους.

 

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Ο αναπληρωτής επικεφαλής υπουργός του Ουτάρ Πραντές, Μπράτζες Παθάκ, δήλωσε ότι μέχρι στιγμής 14 σοροί, ανασύρθηκαν από το σημείο. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για νοσηλεία, σύμφωνα με αξιωματούχους. Τα αίτια της φωτιάς δεν έχουν γνωστοποιηθεί.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έδειχναν ανθρώπους να βγαίνουν από σπασμένα παράθυρα. Ένα βίντεο φαινόταν να δείχνει έναν άνδρα να πέφτει από επάνω όροφο στην προσπάθειά του να ξεφύγει. Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι επέζησε και νοσηλεύεται.

 

Δραματική επιχείρηση διάσωσης μέσα στους καπνούς

Οι Αρχές δήλωσαν ότι οι πυροσβέστες χρειάστηκε να εισβάλουν στο κτίριο γκρεμίζοντας έναν τοίχο, καθώς ο πυκνός καπνός δυσχέραινε τις προσπάθειες διάσωσης.

Ανέφεραν επίσης ότι επιστρατεύτηκαν ανεμιστήρες εξαερισμού για την απομάκρυνση του καπνού, ενώ τα σωστικά συνεργεία ερευνούσαν δωμάτια και τουαλέτες για τυχόν επιζώντες. Ο Μοχάμαντ Ασίν, υπάλληλος στο στούντιο κινουμένων σχεδίων, δήλωσε ότι οι εργαζόμενοι μόλις είχαν επιστρέψει από το μεσημεριανό τους γεύμα όταν ειδοποιήθηκαν για τη φωτιά.

 

 

«Αρχικά νομίζαμε ότι ήταν μια μικρή εστία. Μέχρι να προσπαθήσουμε να φύγουμε, ο καπνός είχε γεμίσει τα δωμάτια και τους διαδρόμους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

 

Οι θανατηφόρες πυρκαγιές είναι συχνό φαινόμενο στην Ινδία, όπου οι πολεοδομικοί κανόνες και τα μέτρα ασφαλείας συχνά παραβιάζονται από κατασκευαστές και ενοίκους.

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