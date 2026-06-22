Τραγωδία στην Ινδία: Τουλάχιστον 14 νεκροί από φωτιά σε εμπορικό κτίριο στο Λουκνάου – BINTEO

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Φωτιά που ξέσπασε σε εμπορικό κτίριο στη βόρεια ινδική πόλη Λουκνάου τη Δευτέρα (22/6/2026), στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 14 ανθρώπους, οι περισσότεροι εκ των οποίων ήταν φοιτητές, όπως ανακοίνωσαν οι αρμόδιες Αρχές.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη γειτονιά Αλιγκάντζ, σε ένα κτήριο που στεγάζει κατάστημα κατοικίδιων ζώων και κτηνιατρική κλινική στους κάτω ορόφους, καθώς και ένα κέντρο μελετών και ένα στούντιο κινουμένων σχεδίων (animation) στους επάνω ορόφους.

Ο αναπληρωτής επικεφαλής υπουργός του Ουτάρ Πραντές, Μπράτζες Παθάκ, δήλωσε ότι μέχρι στιγμής 14 σοροί, ανασύρθηκαν από το σημείο. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για νοσηλεία, σύμφωνα με αξιωματούχους. Τα αίτια της φωτιάς δεν έχουν γνωστοποιηθεί.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έδειχναν ανθρώπους να βγαίνουν από σπασμένα παράθυρα. Ένα βίντεο φαινόταν να δείχνει έναν άνδρα να πέφτει από επάνω όροφο στην προσπάθειά του να ξεφύγει. Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι επέζησε και νοσηλεύεται.

Another video shows the heartbreaking moments during the devastating fire as it unfolded at a coaching centre, which claimed 15 lives in Lucknow, Uttar Pradesh, India.😥 https://t.co/KB01Kw1kmz pic.twitter.com/bhSIJ1W9TX — Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 22, 2026

Δραματική επιχείρηση διάσωσης μέσα στους καπνούς

Οι Αρχές δήλωσαν ότι οι πυροσβέστες χρειάστηκε να εισβάλουν στο κτίριο γκρεμίζοντας έναν τοίχο, καθώς ο πυκνός καπνός δυσχέραινε τις προσπάθειες διάσωσης.

Ανέφεραν επίσης ότι επιστρατεύτηκαν ανεμιστήρες εξαερισμού για την απομάκρυνση του καπνού, ενώ τα σωστικά συνεργεία ερευνούσαν δωμάτια και τουαλέτες για τυχόν επιζώντες. Ο Μοχάμαντ Ασίν, υπάλληλος στο στούντιο κινουμένων σχεδίων, δήλωσε ότι οι εργαζόμενοι μόλις είχαν επιστρέψει από το μεσημεριανό τους γεύμα όταν ειδοποιήθηκαν για τη φωτιά.

Fire safety is not a new concept but probably the least important one. Be it #delhihotelfire #Lucknow or #Gurugram you have thousands of buildings operating without fire safety. These tinder boxes kill people year after year but who cares as its easy to escape consequences

15… pic.twitter.com/rjK6IIuJ6j — Sumedha Sharma (@sumedhasharma86) June 22, 2026

«Αρχικά νομίζαμε ότι ήταν μια μικρή εστία. Μέχρι να προσπαθήσουμε να φύγουμε, ο καπνός είχε γεμίσει τα δωμάτια και τους διαδρόμους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

At least 14 people have died after a massive fire broke out inside a commercial building in northern India. Officials say several students were among the victims, while at least 10 others were rescued and taken to hospital. pic.twitter.com/hulv8xCEz2 — BTM KE (@btmnewske) June 22, 2026

Οι θανατηφόρες πυρκαγιές είναι συχνό φαινόμενο στην Ινδία, όπου οι πολεοδομικοί κανόνες και τα μέτρα ασφαλείας συχνά παραβιάζονται από κατασκευαστές και ενοίκους.