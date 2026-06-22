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Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 2 ανήλικες που κατανάλωσαν αλκοόλ – Συνελήφθη 21χρονη εργαζόμενη σε κατάστημα

Στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη μία 21χρονη υπάλληλος καταστήματος ψιλικών, η οποία πούλησε αλκοολούχα ποτά σε τρεις ανήλικες, με αποτέλεσμα οι δύο από αυτές να νοσηλευτούν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, εκτός κινδύνου. Το περιστατικό αναδεικνύει το διαχρονικό πρόβλημα της ανεξέλεγκτης διάθεσης αλκοόλ σε ανήλικους και υπενθυμίζει τις αυστηρές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπει η νομοθεσία για τους παραβάτες.

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Κοινωνία

αλκοόλ
Photo: FREEPIK
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη 21χρονη που πούλησε αλκοόλ σε ανήλικες, σε κατάστημα ψιλικών στη Νεάπολη.
  • Δύο από τις ανήλικες υπέστησαν μέθη και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.
  • Το περιστατικό αναδεικνύει το διαχρονικό πρόβλημα της πρόσβασης ανηλίκων στο αλκοόλ, με τις αρχές να υπενθυμίζουν τους εντατικούς ελέγχους και τις αυστηρές κυρώσεις.

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Στη σύλληψη μιας 21χρονης κοπέλας, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης – Συκεών στη Θεσσαλονίκη, αφότου διαπιστώθηκε ότι πούλησε ποσότητα αλκοόλ σε ανήλικα κορίτσια.

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Η 21χρονη, η οποία εργαζόταν σε κατάστημα ψιλικών στην περιοχή της Νεάπολης, διέθεσε αλκοόλ σε τρεις ανήλικες κοπέλες. Η κατανάλωση του ποτού είχε ως αποτέλεσμα οι δύο από τις τρεις ανήλικες να υποστούν μέθη και να κριθεί αναγκαία η διακομιδή και η νοσηλεία τους στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τα δύο κορίτσια νοσηλεύονται εκτός κινδύνου και η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή.

Το συγκεκριμένο περιστατικό φέρνει για ακόμα μια φορά στην επιφάνεια το σοβαρό ζήτημα της ανεξέλεγκτης διάθεσης αλκοόλ σε ανήλικους, παρά τις αυστηρές προβλέψεις της νομοθεσίας.

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Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι οι έλεγχοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κάβες και περίπτερα είναι συνεχείς και εντατικοί, ειδικά κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών. Η νομοθεσία προβλέπει αυστηρές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις για τους παραβάτες (συμπεριλαμβανομένων προστίμων ή και σφράγισης των καταστημάτων), καθώς η προστασία της υγείας των νέων, αποτελεί πρώτιστη προτεραιότητα για τις διωκτικές Αρχές.

Πηγή: Thess Post

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