Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 2 ανήλικες που κατανάλωσαν αλκοόλ – Συνελήφθη 21χρονη εργαζόμενη σε κατάστημα

Στη σύλληψη μιας 21χρονης κοπέλας, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης – Συκεών στη Θεσσαλονίκη, αφότου διαπιστώθηκε ότι πούλησε ποσότητα αλκοόλ σε ανήλικα κορίτσια.

Η 21χρονη, η οποία εργαζόταν σε κατάστημα ψιλικών στην περιοχή της Νεάπολης, διέθεσε αλκοόλ σε τρεις ανήλικες κοπέλες. Η κατανάλωση του ποτού είχε ως αποτέλεσμα οι δύο από τις τρεις ανήλικες να υποστούν μέθη και να κριθεί αναγκαία η διακομιδή και η νοσηλεία τους στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τα δύο κορίτσια νοσηλεύονται εκτός κινδύνου και η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή.

Το συγκεκριμένο περιστατικό φέρνει για ακόμα μια φορά στην επιφάνεια το σοβαρό ζήτημα της ανεξέλεγκτης διάθεσης αλκοόλ σε ανήλικους, παρά τις αυστηρές προβλέψεις της νομοθεσίας.

Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι οι έλεγχοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κάβες και περίπτερα είναι συνεχείς και εντατικοί, ειδικά κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών. Η νομοθεσία προβλέπει αυστηρές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις για τους παραβάτες (συμπεριλαμβανομένων προστίμων ή και σφράγισης των καταστημάτων), καθώς η προστασία της υγείας των νέων, αποτελεί πρώτιστη προτεραιότητα για τις διωκτικές Αρχές.

Πηγή: Thess Post