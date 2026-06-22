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Δύο συλλήψεις για άσκοπους πυροβολισμούς σε γλέντι στο Ρέθυμνο

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε δύο συλλήψεις στο Ρέθυμνο, ενός 29χρονου και ενός 55χρονου, για κατοχή όπλων και ρίψη άσκοπων πυροβολισμών σε κοινωνική εκδήλωση που διοργάνωσαν το βράδυ του Σαββάτου. Κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν όπλα, φυσίγγια και κάλυκες διαφόρων διαμετρημάτων.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε δύο συλλήψεις για κατοχή όπλων και ρίψη άσκοπων πυροβολισμών σε γλέντι στο Ρέθυμνο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές.
  • Ένας 29χρονος και ένας 55χρονος συνελήφθησαν, κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και ρίψη άσκοπων πυροβολισμών.
  • Κατασχέθηκαν 30 κάλυκες στον χώρο της εκδήλωσης, καθώς και κυνηγετικό όπλο, πιστόλι, γεμιστήρες και φυσίγγια στις οικίες τους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε δύο συλλήψεις για κατοχή όπλων και ρίψη άσκοπων πυροβολισμών σε γλέντι που πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου (20/6) στο Ρέθυμνο, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές.

Συγκεκριμένα, χθες συνελήφθησαν ένας 29χρονος και ένας 55χρονος σε περιοχή του δήμου Ρεθύμνου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνου, κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και κατά περίπτωση ρίψη άσκοπων πυροβολισμών και υπόθαλψη εγκληματία.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι δύο άνδρες διοργάνωσαν μία κοινωνική εκδήλωση το βράδυ του Σαββάτου σε υπαίθριο χώρο, όπου έγινε ρίψη άσκοπων πυροβολισμών.

Σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στον χώρο της εκδήλωσης, ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν 30 κάλυκες διαφόρων διαμετρημάτων. Ακολούθησαν έρευνες και στα σπίτια των δύο εμπλεκομένων, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: κυνηγετικό όπλο, πιστόλι, 4 γεμιστήρες, 6 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, 4 κροτίδες και κάλυκες.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

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