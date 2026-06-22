Δύο συλλήψεις για άσκοπους πυροβολισμούς σε γλέντι στο Ρέθυμνο

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Σε δύο συλλήψεις για κατοχή όπλων και ρίψη άσκοπων πυροβολισμών σε γλέντι που πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου (20/6) στο Ρέθυμνο, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές.

Συγκεκριμένα, χθες συνελήφθησαν ένας 29χρονος και ένας 55χρονος σε περιοχή του δήμου Ρεθύμνου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνου, κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και κατά περίπτωση ρίψη άσκοπων πυροβολισμών και υπόθαλψη εγκληματία.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι δύο άνδρες διοργάνωσαν μία κοινωνική εκδήλωση το βράδυ του Σαββάτου σε υπαίθριο χώρο, όπου έγινε ρίψη άσκοπων πυροβολισμών.

Σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στον χώρο της εκδήλωσης, ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν 30 κάλυκες διαφόρων διαμετρημάτων. Ακολούθησαν έρευνες και στα σπίτια των δύο εμπλεκομένων, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: κυνηγετικό όπλο, πιστόλι, 4 γεμιστήρες, 6 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, 4 κροτίδες και κάλυκες.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.