Μπαμπά, σ’ αγαπώ: Η Βιργινία χάνει το νηπιαγωγείο στο β’ κύκλο της σειράς

Η αγαπημένη οικογενειακή σειρά του Alpha «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» επιστρέφει το Φθινόπωρο με νέα επεισόδια και οι αλλαγές που θα δούμε στα “τρία μπαμπαδάκια” θα είναι πολλές και θα φέρουν τα πάνω-κάτω.

Η Βιργινία θα είναι από τις ηρωίδες της σειράς που θα βιώσει μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές καθώς θα χάσει τη διεύθυνση του αγαπημένου της νηπιαγωγείου από τη ξαδέρφη της, Ερμιόνη.

Σε αυτή τη σεζόν, θα κληθεί να δώσει τη μεγαλύτερη της μάχη πρώτα απ’ όλα με τον εαυτό της και μετά με όλους όσους στέκονται ανάμεσα σ’ εκείνη και τα όνειρα της.

Σύμμαχοι της στον «Πόλεμο για το Νηπιαγωγείο» τα 3 Μπαμπαδάκια, η καινούρια της παρέα που αποτελείται από Ελένη-Στέλλα και την (πολλαπλά πολύτιμη) δικηγόρο Τζένη αλλά και οι 3 Μικροί Ήρωες του «Μπαμπά σ’ Αγαπώ», που ξεκινάνε επανάσταση στ’ όνομα της, ιδρύοντας το κίνημα «Τ.Α.Μ.» (Τζεντάι Αμαρτωλοί Μάγοι) και βγαίνουν στο προαύλιο του νηπιαγωγείου με ντουντούκες και πλακάτ. Ποιος θα βγει νικητής από αυτή τη μάχη;

Ο δεύτερος κύκλος του «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» έρχεται τη νέα τηλεοπτική σεζόν στον Alpha, με νέες αφίξεις, απρόβλεπτες εξελίξεις και ακόμα περισσότερες στιγμές γέλιου και συγκίνησης.

Δείτε εδώ το trailer: