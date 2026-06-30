Μπαμπά, σ’ αγαπώ: Ο Νίκος συμπαραστέκεται στην Ελένη και ο Δημήτρης γνωρίζει τον Κώστα στη Μαίρη

Νέο απολαυστικό επεισόδιο της σειράς «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» έρχεται απόψε στις 21:00 στον Alpha.

Ο Δημήτρης κι ο Κώστας ξυπνάνε τον Βίκτωρα για να του δείξουν το νέο του δωμάτιο που είναι επιτέλους έτοιμο και το μικρό παιδί αποκτά πια τη δική του αδιαμφισβήτητη θέση στο σπίτι του Δημήτρη, σε μια ευθεία που δείχνει αναπόφευκτα μοιραία και οδηγεί πατέρα και γιο όλο και πιο κοντά.

Στο μεταξύ, ο Νίκος πηγαίνει για άλλη μια φορά στο σπίτι της Βιργινίας για να προσέξει την Σοφία, όσο η Βιργινία είναι σε ραντεβού με τον Μανώλη. Αυτό που δεν γνωρίζει είναι ότι η Βιργινία έχει πάει να ανακοινώσει στον Μανώλη τις οριστικές αποφάσεις της. Μόνο που ο Μανώλης θα δεχτεί τα πάντα εκτός από την ταμπέλα «φίλοι».

Ξαναβρίσκοντας τον καλύτερο του εαυτό κι ο ίδιος ο Νίκος βοηθά σχεδόν σαν θεραπευτής την Ελένη, που φιλοξενείται στης Βιργινίας, να πολεμήσει τους δικούς της δαίμονες. Παράλληλα, η Μαίρη προσπαθεί να μιλήσει στον Ηρακλή, αλλά διακόπτεται από ένα τηλεφώνημα του Δημήτρη, που οδηγεί σε αμήχανο προξενιό του Κώστα με την Hot Κουνιάδα και η Στέλλα ενώνει δυνάμεις με τον Γιάννη για να πείσουν με τη Ζωή να γνωρίσει το αγόρι της στην οικογένεια της, προκειμένου να βλέπει τον Γιάννη με την άδεια του Νίκου από δω και πέρα και να εξομαλυνθούν κάπως οι σχέσεις στο «τουρλουμπούκι» τους.

Δείτε εδώ τα sneak:

Θα καταφέρει ο Δημήτρης να εμψυχώσει τον Κώστα για να βγει από την κρεβατοκάμαρα και να γνωρίσει την Hot Κουνιάδα ή προβλέπεται να περάσει εκεί την βραδιά;

Θα καταφέρει η Μαίρη να πει στον Ηρακλή αυτό που θέλει να συζητήσουν; Και θέλει να του πει για το αλκοτέστ, για το τελεσίγραφο του Ηλία ή κάποιο άλλο θέμα που μόνο η ίδια γνωρίζει;

Θα ακούσει η Ελένη τις συμβουλές του Νίκου για τη σχέση της με τον Δημήτρη;

Αλλά πάνω απ’ όλα, στον Βίκτωρα θ’ αρέσει το νέο του δωμάτιο ή συνήθισε στο διπλό κρεβάτι του Δημήτρη; Και μήπως αυτό είναι το μικρότερο απ’ τα προβλήματα που έρχονται με μεγάλη ταχύτητα προς τον αξιολάτρευτο πεντάχρονο κατεργάρη;

Οι απαντήσεις σ’ αυτά και άλλα πολλά απόψε στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά σ’ αγαπώ!»

Δείτε εδώ το trailer: