Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα – Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις, οι πρώτες εικόνες

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (22/6) σε χαμηλή βλάστηση, στα Σπάτα Αττικής.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά καίει ξερά χόρτα σε χωράφια και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές ότι απειλούνται κατοικίες.
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες των ΟΤΑ.
Δείτε τις πρώτες εικόνες από τη φωτιά:
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