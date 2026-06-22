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Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα – Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις, οι πρώτες εικόνες

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (22/6) στα Σπάτα Αττικής. Για την κατάσβεση επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη, με τη συνδρομή εθελοντών και υδροφόρων των ΟΤΑ.

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Φωτιά Σπάτα
πηγή: Facebook / Πυρκαγιά Ενημέρωση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (22/6) σε χαμηλή βλάστηση, στα Σπάτα Αττικής.
  • Στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα.
  • Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη, ενώ συνδράμουν και εθελοντές με υδροφόρες των ΟΤΑ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (22/6) σε χαμηλή βλάστηση, στα Σπάτα Αττικής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά καίει ξερά χόρτα σε χωράφια και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές ότι απειλούνται κατοικίες.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Δείτε τις πρώτες εικόνες από τη φωτιά:

 

Πυρκαγιά Ενημέρωση

Πυρκαγιά Ενημέρωση

 

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