Συγκλονιστικό βίντεο: Γιατροί έγιναν ανθρώπινη ασπίδα για ασθενή σε χειρουργείο, την ώρα του σεισμού των 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία

Συγκλονιστικό βίντεο από την Ιαπωνία καταγράφει γιατρούς να γίνονται ανθρώπινη ασπίδα πάνω από ασθενή σε χειρουργείο κατά τη διάρκεια ισχυρού σεισμού 7,1 Ρίχτερ, με την επέμβαση να διακόπτεται προσωρινά αλλά να ολοκληρώνεται με επιτυχία χάρη στην ψυχραιμία της ιατρικής ομάδας. Το περιστατικό έλαβε χώρα στην πόλη Κουμαμότο του νότιου νησιού Κιούσου στις 28 Ιουλίου, προκαλώντας δεκάδες θύματα και εκτεταμένες καταστροφές.

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Διεθνή Νέα

Ιαπωνία: Χειρουργείο/ σεισμός
Πηγή: International Business Time
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συγκλονιστικό βίντεο καταγράφει τις δραματικές στιγμές της ισχυρής δόνησης, όπου γιατροί στην Ιαπωνία έγιναν ανθρώπινη ασπίδα πάνω από τον ασθενή μέσα στο χειρουργείο.
  • Η χειρουργική επέμβαση, που διακόπηκε προσωρινά για λόγους ασφαλείας την ώρα του σεισμού, ολοκληρώθηκε με επιτυχία χάρη στην ψυχραιμία της ιατρικής ομάδας, χωρίς επιπλοκές για τον ασθενή.
  • Ο ισχυρός σεισμός των 7,1 Ρίχτερ, που έπληξε τη νότια Ιαπωνία στις 28 Ιουλίου, άφησε πίσω του 38 νεκρούς και περισσότερους από 120 τραυματίες, καθώς και εκτεταμένες καταστροφές.

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Υπάρχουν κάποιες στιγμές, που το καθήκον ξεπερνά κάθε φόβο. Την ώρα που η γη σείεται βίαια και τα πάντα γύρω καταρρέουν, κάποιοι άνθρωποι επιλέγουν να μην εγκαταλείψουν τη θέση τους. Αυτό ακριβώς συνέβη σε χειρουργείο νοσοκομείου της Ιαπωνίας, όπου οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό, έβαλαν πάνω από όλα την ασφάλεια του ασθενούς, παραμένοντας δίπλα του την πιο κρίσιμη στιγμή.

 

 

Οι εικόνες που καταγράφηκαν από την κάμερα του χειρουργείου, αποτυπώνουν με τον πιο συγκλονιστικό τρόπο, την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό τους.

 

 

Το βίντεο, που δόθηκε στη δημοσιότητα την Πέμπτη (6/8/2026), καταγράφει τις δραματικές στιγμές, κατά τη διάρκεια του ισχυρού σεισμού μεγέθους 7,1 Ρίχτερ, ο οποίος έπληξε τη νότια Ιαπωνία στις 28 Ιουλίου, προκαλώντας δεκάδες θύματα και εκτεταμένες καταστροφές.

Τη στιγμή που η σεισμική δόνηση γίνεται αισθητή, στο χειρουργείο νοσοκομείου της πόλης Κουμαμότο, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη χειρουργική επέμβαση σε ασθενή, υπό υπό το καθεστώς ολικής αναισθησίας. Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, ολόκληρη η αίθουσα αρχίζει να ταλαντεύεται έντονα, ενώ ο ιατρικός εξοπλισμός και τα αντικείμενα, μετακινούνται ανεξέλεγκτα.

 


Οι εικόνες δείχνουν, πως σχεδόν τίποτα, δεν παραμένει σταθερό. Δύο μέλη της χειρουργικής ομάδας αντιδρούν ακαριαία, αγκαλιάζοντας το χειρουργικό τραπέζι και προστατεύοντας τον ασθενή από τις ισχυρές αναταράξεις, ενώ οι υπόλοιποι γιατροί, προσπαθούν να διατηρήσουν τον έλεγχο της κατάστασης, μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

 

Σύμφωνα με ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης, η χειρουργική επέμβαση διακόπηκε προσωρινά για λόγους ασφαλείας, ωστόσο λίγο αργότερα συνεχίστηκε κανονικά και ολοκληρώθηκε με επιτυχία, χωρίς να προκύψουν επιπλοκές για τον ασθενή.

Το συγκεκριμένο νοσοκομείο κατάφερε να αποκαταστήσει πλήρως τη λειτουργία του στις 5 Αυγούστου, επιστρέφοντας στην καθημερινή του δραστηριότητα, παρά τις ζημιές και τις δυσκολίες, που προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός.

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