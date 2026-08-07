Συγκλονιστικό βίντεο: Γιατροί έγιναν ανθρώπινη ασπίδα για ασθενή σε χειρουργείο, την ώρα του σεισμού των 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία

Υπάρχουν κάποιες στιγμές, που το καθήκον ξεπερνά κάθε φόβο. Την ώρα που η γη σείεται βίαια και τα πάντα γύρω καταρρέουν, κάποιοι άνθρωποι επιλέγουν να μην εγκαταλείψουν τη θέση τους. Αυτό ακριβώς συνέβη σε χειρουργείο νοσοκομείου της Ιαπωνίας, όπου οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό, έβαλαν πάνω από όλα την ασφάλεια του ασθενούς, παραμένοντας δίπλα του την πιο κρίσιμη στιγμή.

🇯🇵 JAPAN: Surgeons continued protecting a patient during the July 28 Kumamoto earthquake. While one doctor secured the emergency exit, the rest of the surgical team shielded the patient throughout the tremors. Stay informed. Follow @btmnewske pic.twitter.com/2QMMoPr77X — BTM KE (@btmnewske) August 6, 2026

Οι εικόνες που καταγράφηκαν από την κάμερα του χειρουργείου, αποτυπώνουν με τον πιο συγκλονιστικό τρόπο, την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό τους.

Το βίντεο, που δόθηκε στη δημοσιότητα την Πέμπτη (6/8/2026), καταγράφει τις δραματικές στιγμές, κατά τη διάρκεια του ισχυρού σεισμού μεγέθους 7,1 Ρίχτερ, ο οποίος έπληξε τη νότια Ιαπωνία στις 28 Ιουλίου, προκαλώντας δεκάδες θύματα και εκτεταμένες καταστροφές.

Τη στιγμή που η σεισμική δόνηση γίνεται αισθητή, στο χειρουργείο νοσοκομείου της πόλης Κουμαμότο, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη χειρουργική επέμβαση σε ασθενή, υπό υπό το καθεστώς ολικής αναισθησίας. Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, ολόκληρη η αίθουσα αρχίζει να ταλαντεύεται έντονα, ενώ ο ιατρικός εξοπλισμός και τα αντικείμενα, μετακινούνται ανεξέλεγκτα.

Last week’s earthquake occurred in the middle of an operation a hospital in Kumamoto prefecture. Doctors and nurses scrambled to protect the patient.

Despite the interruption, the operation resumed afterwards and was a successpic.twitter.com/VSQKkDOXaK — Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) August 6, 2026



Οι εικόνες δείχνουν, πως σχεδόν τίποτα, δεν παραμένει σταθερό. Δύο μέλη της χειρουργικής ομάδας αντιδρούν ακαριαία, αγκαλιάζοντας το χειρουργικό τραπέζι και προστατεύοντας τον ασθενή από τις ισχυρές αναταράξεις, ενώ οι υπόλοιποι γιατροί, προσπαθούν να διατηρήσουν τον έλεγχο της κατάστασης, μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

El quirófano tembl4ba, pero el equipo médico no abandonó al #paciente. 🏥

Durante el terr3moto en #Kumamoto, cirujanos y enfermeras se inclinaron para protegerlo y mantuvieron el control en plena emergencia. pic.twitter.com/0DGv6gsuyG — La Calle (@radiolacalle) August 7, 2026

Σύμφωνα με ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης, η χειρουργική επέμβαση διακόπηκε προσωρινά για λόγους ασφαλείας, ωστόσο λίγο αργότερα συνεχίστηκε κανονικά και ολοκληρώθηκε με επιτυχία, χωρίς να προκύψουν επιπλοκές για τον ασθενή.

Το συγκεκριμένο νοσοκομείο κατάφερε να αποκαταστήσει πλήρως τη λειτουργία του στις 5 Αυγούστου, επιστρέφοντας στην καθημερινή του δραστηριότητα, παρά τις ζημιές και τις δυσκολίες, που προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός.