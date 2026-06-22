Κρήτη: Ένοχος ο οδηγός για τον θάνατο της 23χρονης Μαρίας σε τροχαίο στα Μάλια – Ξέσπασαν σε χειροκροτήματα συγγενείς και φίλοι της

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Στιγμές έντονης συγκίνησης επικράτησαν σήμερα στην Κρήτη με αφορμή την εκδίκαση της υπόθεσης του θανατηφόρου τροχαίου με θύμα την 23χρονη Μαρία, που συνέβη τον Σεπτέμβριο του 2025, στην περιοχή ανάμεσα σε Σταλίδα και Μάλια.

Στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων κάθισε ο 27χρονος Αιγύπτιος οδηγός, που συγκρούστηκε με την μοτοσικλέτα της 23χρονης, η οποία τραυματίστηκε θανάσιμα.

Σύμφωνα με τη Νέα Κρήτη, το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενος, επιβάλλοντας συνολική ποινή κάθειρξης 10 ετών, 5 μηνών και 1 έτους για τρεις πράξεις, χωρίς ανασταλτική δύναμη, ενώ απέρριψε το αίτημα για την αναγνώριση ελαφρυντικών.

Συγκεκριμένα, τα 10 χρόνια κάθειρξης αφορούν την πράξη της επικίνδυνης οδήγησης, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της νεαρής γυναίκας. Επιπλέον, επιβλήθηκε ποινή 1 έτους για παράνομη είσοδο στη χώρα και ποινή 5 μηνών για εγκατάλειψη τόπου τροχαίου.

Έξω από τα δικαστήρια είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς συγγενείς και φίλοι της Μαρίας, που φορούσαν μπλουζάκια όπου ήταν τυπωμένη η φωτογραφία της 23χρονης και έγραφαν μηνύματα μνήμης και δικαίωσης. Στα μπλουζάκια αναγράφονταν και μηνύματα στα αιγυπτιακά, με ερωτήματα για τις συνθήκες του δυστυχήματος, όπως «Γιατί δεν έστριψες το τιμόνι;», «Γιατί δεν έκοψες ταχύτητα;» και «Γιατί δεν οδηγούσες στη λωρίδα σου;», αλλά και η λέξη «Κάρμα».

Στο άκουσμα της δικαστικής απόφασης, οι συγκεντρωμένοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και φώναζαν με συγκίνηση «Για τη Μαρία!».

Το χρονικό της τραγωδίας

Το τροχαίο δυστύχημα είχε σημειωθεί στην οδό Γραμματικάκη στα Μάλια, όταν ο 27χρονος οδηγός, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, κινούνταν με υψηλή ταχύτητα με το δίκυκλό του και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Σε εκείνο το σημείο η μηχανή του συγκρούστηκε μετωπικά με τη μοτοσικλέτα της 23χρονης Μαρίας, η οποία, παρά το γεγονός ότι φορούσε κράνος, τραυματίστηκε θανάσιμα.

Ο 27χρονος συνελήφθη μετά το τροχαίο και μετά την απολογία του είχε κριθεί προφυλακιστέος με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Ο ίδιος είχε υποστηρίξει ότι δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ και είχε αποδώσει το δυστύχημα σε μηχανική βλάβη, κάνοντας λόγο για πρόβλημα στο ελαστικό της μηχανής.

Η απόφαση του δικαστηρίου έρχεται ύστερα από μήνες αναμονής για την οικογένεια της Μαρίας, που ζητούσε δικαιοσύνη για τον πρόωρο χαμό της.

Νωρίτερα έξω από τα Δικαστήρια φέρεται να επικράτησε ένταση, με τους συγκεντρωμένους συγγενείς και φίλους της Μαρίας να εκφράζουν τη διαμαρτυρία τους για την υπερασπιστική γραμμή που ακολουθήθηκε στην υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας, συγγενείς του θύματος επιτέθηκαν στον δικηγόρο του Αιγύπτιου.