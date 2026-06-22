Άγιος έρωτας: Μαρκόπουλος δηλώνει ψυχικά ασθενής

Απόψε στις 22:00, ένα συγκλονιστικό επεισόδιο της σειράς «Άγιος Έρωτας» φέρνει δραματικές εξελίξεις, με τον Βεργάδη να δηλώνει την ενοχή του Παύλου και τον Αντρέα να ομολογεί εμπλοκή σε κύκλωμα λαθρεμπορίου. Την ίδια ώρα, η Άννα παλεύει για τη ζωή της στο νοσοκομείο, ενώ η απόφαση του δικαστηρίου ανατρέπει τις προσδοκίες και ο Νικόλαος μοιάζει αποφασισμένος να πάρει τη δικαιοσύνη στα χέρια του.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Άγιος Έρωτας
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Βεργάδης αιφνιδιάζει το δικαστήριο δηλώνοντας την ενοχή του Παύλου, επικαλούμενος ψυχική ασθένεια. Την ίδια ώρα, ο Αντρέας ομολογεί δημόσια τη δική του εμπλοκή στο κύκλωμα λαθρεμπορίου.
  • Η Άννα μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο, παλεύοντας για τη ζωή της και του παιδιού της. Ο Νικόλαος μοιάζει αποφασισμένος να πάρει τη δικαιοσύνη στα χέρια του μετά την σοκαριστική απόφαση του δικαστηρίου.
  • Μια αναπάντεχη επίσκεψη φέρνει τη Σοφία αντιμέτωπη με μια νέα δυσάρεστη έκπληξη. Όλα αυτά σε ένα συγκλονιστικό επεισόδιο, μία ανάσα πριν το μεγάλο φινάλε της σειράς «Άγιος Έρωτας».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μία ανάσα πριν το μεγάλο φινάλε, έρχεται ένα συγκλονιστικό επεισόδιο, απόψε στις 22:00 στη σειρά «Άγιος Έρωτας».

Τι θα δούμε αναλυτικά:

Ο Βεργάδης αιφνιδιάζει το δικαστήριο δηλώνοντας την ενοχή του Παύλου, ωστόσο ζητά να μην καταδικαστεί, επικαλούμενος ψυχική ασθένεια. Ο Αντρέας, προσπαθώντας να αποδείξει πως τα εγκλήματα πρέπει να πληρώνονται, ομολογεί δημόσια τη δική του εμπλοκή στο κύκλωμα λαθρεμπορίου.

Την ίδια ώρα, η Άννα μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου παλεύει για τη ζωή της αλλά και για τη ζωή του παιδιού της. Κι ενώ η απόφαση του δικαστηρίου προκαλεί σοκ και ανατρέπει τις προσδοκίες όλων, ο Νικόλαος μοιάζει αποφασισμένος να πάρει τη δικαιοσύνη στα χέρια του. Την ίδια στιγμή, μια αναπάντεχη επίσκεψη στο σπίτι της Σοφίας την φέρνει αντιμέτωπη με μια νέα δυσάρεστη έκπληξη.

«Η οικογένειά μας είναι άρρωστη και δε θα θεραπευθεί ποτέ»

Η Άννα προσπαθεί να κρατηθεί στη ζωή

Η κατάθεση του ψυχίατρου Κώνστα

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ