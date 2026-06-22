Χανιά: Επιχείρηση διάσωσης τουρίστριας που τραυματίστηκε στο φαράγγι της Ίμπρου

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη στο φαράγγι της Ίμβρου στα Χανιά, για μία 75χρονη Ισπανίδα τουρίστρια που τραυματίστηκε στο πόδι κατά τη διάρκεια πεζοπορίας. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 18 πυροσβέστες και ομάδα της ΕΜΟΔΕ, με στόχο τη μεταφορά της σε ασφαλές σημείο και την παράδοσή της σε σταθμό του ΕΚΑΒ, παρόλο που οι συνθήκες στην περιοχή είναι απαιτητικές.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

ΕΜΑΚ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μεγάλη επιχείρηση για την διάσωση μίας τουρίστριας βρίσκεται σε εξέλιξη στο φαράγγι της Ίμπρου, στα Χανιά.
  • Πρόκειται για μία 75χρονη Ισπανίδα, η οποία τραυματίστηκε στο πόδι κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στο φαράγγι, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συνεχίσει την πορεία της.
  • Στην επιχείρηση συμμετέχουν 18 πυροσβέστες και ομάδα της ΕΜΟΔΕ. Παρά τις απαιτητικές συνθήκες, η 75χρονη είναι καλά στην υγεία της.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μεγάλη επιχείρηση για την διάσωση μίας τουρίστριας βρίσκεται σε εξέλιξη στο φαράγγι της Ίμπρου, στα Χανιά.

Η ηλικιωμένη τουρίστρια τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στο φαράγγι, που βρίσκεται στα Σφακιά. Σύμφωνα με πληροφορίες της Νέας Κρήτης, πρόκειται για μία 75χρονη Ισπανίδα, η οποία τραυματίστηκε στο πόδι ενώ διέσχιζε το φαράγγι, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συνεχίσει την πορεία της.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 18 πυροσβέστες και ομάδα της ΕΜΟΔΕ, που προσπαθούν να μεταφέρουν την τραυματισμένη γυναίκα σε ασφαλές σημείο και να την παραδώσουν σε σταθμό του ΕΚΑΒ, προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Οι συνθήκες στην περιοχή καθιστούν τη διαδικασία απαιτητική, ωστόσο, η 75χρονη, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία της.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ