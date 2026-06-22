Θεσσαλονίκη: Βανδάλισαν παιδική χαρά για 4η φορά μέσα σε 9 μήνες – ΦΩΤΟ

Στο στόχαστρο άγνωστων δραστών, που προκάλεσαν ξανά ζημιές, μπήκε για τέταρτη φορά μέσα σε 9 μήνες η παιδική χαρά που δημιουργήθηκε στην Άνω Πόλη, στην πλατεία Καλλιθέας, στη Θεσσαλονίκη.
Τον βανδαλισμό της παιδικής χαράς γνωστοποίησε ο δήμος Θεσσαλονίκης, δημοσιεύοντας σχετικές φωτογραφίες στα social media και στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ότι η παιδική χαρά δεν πρόκειται να κλείσει. Άμεσα οι αρχές θα προχωρήσουν στην επισκευή των ζημιών, ώστε ο χώρος να αποδοθεί ξανά στα παιδιά της περιοχής.
Η ανάρτηση του δήμου Θεσσαλονίκης
Αναλυτικά, ο δήμος Θεσσαλονίκης γνωστοποίησε τα εξής:
«Για τέταρτη φορά μέσα σε εννιά μήνες η παιδική χαρά που δημιουργήσαμε στην Άνω Πόλη, στην πλατεία Καλλιθέας, γίνεται στόχος των γνωστών-αγνώστων.
Είναι αδύνατο να κατανοήσει κανείς γιατί κάποιοι επιμένουν να καταστρέφουν χώρους που απευθύνονται σε παιδιά.
Εάν νομίζουν, πως με τους συνεχείς αυτούς βανδαλισμούς θα υποχωρήσουμε, πως η παιδική χαρά που φιλοξενεί το χαμόγελο εκατοντάδων παιδιών και έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς θα κλείσει, κάνουν λάθος.
Προχωράμε άμεσα στην επισκευή των ζημιών και πολύ σύντομα η παιδική χαρά της πλατείας Καλλιθέας θα αποδοθεί ξανά στην τοπική κοινωνία.
Ένα είναι βέβαιο, δεν πρόκειται ποτέ να επιτρέψουμε την παρανομία να επικρατήσει ως κανονικότητα».