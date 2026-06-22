Πακιστάν: Σε «θετικό κλίμα» οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στην Ελβετία – Πιάνουν δουλειά οι ομάδες εργασίας για πυρηνικά και κυρώσεις

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Σημαντικά βήματα προόδου για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή καταγράφονται μετά την ολοκλήρωση της πρώτης συνάντησης της επιτροπής υψηλού επιπέδου μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν στην Ελβετία.

Με τη μεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ, οι δύο πλευρές όχι μόνο συμφώνησαν στο πλαίσιο ενός οδικού χάρτη 60 ημερών, αλλά θέτουν πλέον σε κίνηση το επόμενο στάδιο των διαβουλεύσεων.

Σε θετικό κλίμα οι συζητήσεις

Η κρίσιμη αυτή συνάντηση, η οποία διεξήχθη υπό το πλαίσιο του «Μνημονίου Συναντίληψης (MoU) του Ισλαμαμπάντ», ολοκληρώθηκε στο Μπούργκενστοκ.

Τη Δευτέρα, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, υπογράμμισε ότι οι συζητήσεις απέδωσαν «ενθαρρυντική πρόοδο», οδηγώντας στη συμφωνία για τη σύσταση μιας επιτροπής υψηλού επιπέδου για την πολιτική εποπτεία, γεγονός που επιτρέπει πλέον την έναρξη περαιτέρω «τεχνικών συνομιλιών».

«Οι συζητήσεις διεξήχθησαν σε θετική και εποικοδομητική ατμόσφαιρα και απέδωσαν ενθαρρυντική πρόοδο, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας για έναν οδικό χάρτη προς μια τελική συμφωνία εντός 60 ημερών, τη σύσταση μιας Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου για την παροχή πολιτικής εποπτείας, καθώς και την έναρξη περαιτέρω τεχνικών συνομιλιών», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι ευχαριστίες προς το Κατάρ και την Ελβετία

Ο Σαρίφ εξέφρασε επίσης τις ευχαριστίες του προς «όλες τις αδελφικές και φιλικές χώρες» για την πολύτιμη υποστήριξή τους στην προώθηση αυτής της ιστορικής διαδικασίας.

«Ιδιαίτερα, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς την αδελφική μας χώρα, το Κατάρ, για την κρίσιμη υποστήριξή του στη δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών προκειμένου να προχωρήσουν αυτές οι διαπραγματεύσεις», πρόσθεσε ο ίδιος.

Παράλληλα, ευχαρίστησε την ελβετική κυβέρνηση για τη φιλοξενία των συνομιλιών.

«Το Πακιστάν θα συνεχίσει να διαδραματίζει τον έντιμο και ειλικρινή του ρόλο στην προώθηση του διαλόγου και της διπλωματίας προς μια ειρηνική και διαρκή επίλυση», πρόσθεσε.

Πολιτική εποπτεία και ομάδες εργασίας

Κατά τη διάρκεια της νύχτας προς τη Δευτέρα, το Κατάρ και το Πακιστάν ανακοίνωσαν ότι η Επιτροπή Υψηλού Επιπέδου που συστάθηκε θα έχει ως αντικείμενο την παροχή «πολιτικής εποπτείας» στις συνομιλίες.

🔊PR No: 1️⃣5️⃣1️⃣/2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ Joint Statement by the State of Qatar and the Islamic Republic of Pakistan Regarding the Conclusion of Lake Lucerne Summit, First High-Level Committee Meeting with Participation of the United States of America and the Islamic Republic of Iran pic.twitter.com/2G3PAf7LVY — Ministry of Foreign Affairs – Pakistan (@ForeignOfficePk) June 22, 2026



Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι επικεφαλής διαπραγματευτές των δύο πλευρών πρόκειται να ηγηθούν ειδικών ομάδων εργασίας, οι οποίες θα επικεντρωθούν στο πυρηνικό ζήτημα, στις κυρώσεις, καθώς και στην επίλυση των διαφορών.

Οι συγκεκριμένες ομάδες εργασίας θα αναφέρουν τακτικά τα πορίσματα και την πρόοδό τους στην αρμόδια επιτροπή.