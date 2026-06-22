Πακιστάν: Σε «θετικό κλίμα» οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στην Ελβετία – Πιάνουν δουλειά οι ομάδες εργασίας για πυρηνικά και κυρώσεις

Σημαντικά βήματα προόδου καταγράφηκαν για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή μετά την ολοκλήρωση της πρώτης συνάντησης υψηλού επιπέδου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Οι συνομιλίες, με τη μεσολάβηση Πακιστάν και Κατάρ, διεξήχθησαν σε θετικό κλίμα, οδηγώντας σε συμφωνία για έναν οδικό χάρτη 60 ημερών και τη σύσταση επιτροπής πολιτικής εποπτείας, ενώ ξεκινούν πλέον τεχνικές συνομιλίες με ομάδες εργασίας για πυρηνικά, κυρώσεις και επίλυση διαφορών.

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Διεθνή Νέα

Πακιστάν Ελβετία Σεχμπάζ Σαρίφ
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στην Ελβετία διεξήχθησαν σε «θετική και εποικοδομητική ατμόσφαιρα» και απέδωσαν «ενθαρρυντική πρόοδο» για την αποκλιμάκωση της έντασης.
  • Συμφωνήθηκε ένας οδικός χάρτης 60 ημερών προς μια τελική συμφωνία, καθώς και η σύσταση μιας Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου για πολιτική εποπτεία.
  • Ειδικές ομάδες εργασίας θα επικεντρωθούν στο πυρηνικό ζήτημα, στις κυρώσεις, καθώς και στην επίλυση των διαφορών, αναφέροντας τακτικά τα πορίσματά τους.

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Σημαντικά βήματα προόδου για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή καταγράφονται μετά την ολοκλήρωση της πρώτης συνάντησης της επιτροπής υψηλού επιπέδου μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν στην Ελβετία.

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Με τη μεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ, οι δύο πλευρές όχι μόνο συμφώνησαν στο πλαίσιο ενός οδικού χάρτη 60 ημερών, αλλά θέτουν πλέον σε κίνηση το επόμενο στάδιο των διαβουλεύσεων.

Σε θετικό κλίμα οι συζητήσεις

Η κρίσιμη αυτή συνάντηση, η οποία διεξήχθη υπό το πλαίσιο του «Μνημονίου Συναντίληψης (MoU) του Ισλαμαμπάντ», ολοκληρώθηκε στο Μπούργκενστοκ.

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Τη Δευτέρα, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, υπογράμμισε ότι οι συζητήσεις απέδωσαν «ενθαρρυντική πρόοδο», οδηγώντας στη συμφωνία για τη σύσταση μιας επιτροπής υψηλού επιπέδου για την πολιτική εποπτεία, γεγονός που επιτρέπει πλέον την έναρξη περαιτέρω «τεχνικών συνομιλιών».

«Οι συζητήσεις διεξήχθησαν σε θετική και εποικοδομητική ατμόσφαιρα και απέδωσαν ενθαρρυντική πρόοδο, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας για έναν οδικό χάρτη προς μια τελική συμφωνία εντός 60 ημερών, τη σύσταση μιας Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου για την παροχή πολιτικής εποπτείας, καθώς και την έναρξη περαιτέρω τεχνικών συνομιλιών», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι ευχαριστίες προς το Κατάρ και την Ελβετία

Ο Σαρίφ εξέφρασε επίσης τις ευχαριστίες του προς «όλες τις αδελφικές και φιλικές χώρες» για την πολύτιμη υποστήριξή τους στην προώθηση αυτής της ιστορικής διαδικασίας.

«Ιδιαίτερα, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς την αδελφική μας χώρα, το Κατάρ, για την κρίσιμη υποστήριξή του στη δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών προκειμένου να προχωρήσουν αυτές οι διαπραγματεύσεις», πρόσθεσε ο ίδιος.

Παράλληλα, ευχαρίστησε την ελβετική κυβέρνηση για τη φιλοξενία των συνομιλιών.

«Το Πακιστάν θα συνεχίσει να διαδραματίζει τον έντιμο και ειλικρινή του ρόλο στην προώθηση του διαλόγου και της διπλωματίας προς μια ειρηνική και διαρκή επίλυση», πρόσθεσε.

Πολιτική εποπτεία και ομάδες εργασίας

Κατά τη διάρκεια της νύχτας προς τη Δευτέρα, το Κατάρ και το Πακιστάν ανακοίνωσαν ότι η Επιτροπή Υψηλού Επιπέδου που συστάθηκε θα έχει ως αντικείμενο την παροχή «πολιτικής εποπτείας» στις συνομιλίες.


Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι επικεφαλής διαπραγματευτές των δύο πλευρών πρόκειται να ηγηθούν ειδικών ομάδων εργασίας, οι οποίες θα επικεντρωθούν στο πυρηνικό ζήτημα, στις κυρώσεις, καθώς και στην επίλυση των διαφορών.

Οι συγκεκριμένες ομάδες εργασίας θα αναφέρουν τακτικά τα πορίσματα και την πρόοδό τους στην αρμόδια επιτροπή.

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