ΗΠΑ – Ιράν: Διπλωματικό θρίλερ στην Ελβετία στην πρώτη ημέρα των συνομιλίων – «Οδικός χάρτης» 60 ημέρων υπό τις απειλές Τραμπ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Μέσα σε ένα κλίμα υψηλών διπλωματικών τόνων και υπό τη σκιά νέων πολεμικών απειλών, ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα στην Ελβετία ο πρώτος γύρος των κρίσιμων επαφών μεταξύ υψηλόβαθμων αξιωματούχων των ΗΠΑ και του Ιράν.

Αν και η έναρξη των συνομιλιών σημαδεύτηκε από σοβαρές προκλήσεις, οι δύο πλευρές κατάφεραν να βρουν έναν αρχικό κοινό τόπο, θέτοντας σε εφαρμογή τις επόμενες κινήσεις τους για την αποφυγή μιας γενικευμένης οικονομικής κατάρρευσης και στρατιωτικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Συμφωνία για «οδικό χάρτη» 60 ημερών

Σύμφωνα με κοινή δήλωση των μεσολαβητριών χωρών, του Κατάρ και του Πακιστάν, οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη με στόχο την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας εντός 60 ημερών.

🔊PR No: 1️⃣5️⃣1️⃣/2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ Joint Statement by the State of Qatar and the Islamic Republic of Pakistan Regarding the Conclusion of Lake Lucerne Summit, First High-Level Committee Meeting with Participation of the United States of America and the Islamic Republic of Iran pic.twitter.com/2G3PAf7LVY Ιράν: Ο Αραγτσί κάνει λόγο για «σημαντική πρόοδο» στις διαβουλεύσεις για τον Λίβανο — Ministry of Foreign Affairs – Pakistan (@ForeignOfficePk) June 22, 2026



Οι τεχνικές συνομιλίες θα συνεχιστούν για το υπόλοιπο της εβδομάδας στο ελβετικό ορεινό θέρετρο Μπούργκενστοκ, το οποίο είναι καταριανής ιδιοκτησίας.

Βάσει της ανακοινωσης, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν σε έναν μηχανισμό για τον τερματισμό των μαχών στον Λίβανο και άνοιξαν μια γραμμή επικοινωνίας προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.

Το χρονικό των διαπραγματεύσεων

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, είχε ξεκινήσει τις συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους την Κυριακή, υπό τους όρους του Μνημονίου Συναντίληψης (MOU) που επιτεύχθηκε την περασμένη εβδομάδα για την παράταση της εύθραυστης εκεχειρίας του Απριλίου για τουλάχιστον άλλες 60 ημέρες.

Οι συζητήσεις συνεχίστηκαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Οι συνομιλίες υψηλού επιπέδου αναμένεται να ολοκληρωθούν τη Δευτέρα, με το τεχνικό προσωπικό να παραμένει για περαιτέρω διαβουλεύσεις, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Το ίδιο το MoU προέβλεπε το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και τον τερματισμό όλων των εχθροπραξιών, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, όπου το Ισραήλ συνέχισε τα φονικά πλήγματα καθώς η Χεζμπολάχ, σύμμαχος του Ιράν, έβαλλε κατά ισραηλινών στόχων.

Οι απειλές του Τραμπ και η στάση του Βανς

Λίγο πριν ξεκινήσουν επίσημα οι συνομιλίες την Κυριακή, το Fox News μετέδωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πως είπε στους Ιρανούς αξιωματούχους «δεν θα έχετε χώρα», αν προσπαθούσαν να κλείσουν ξανά τα Στενά.

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης μια προηγούμενη απειλή ότι οι ΗΠΑ θα αναλάβουν τον έλεγχο της θαλάσσιας διόδου και πιθανόν να επιβάλλουν δικά τους διόδια, σύμφωνα με το Fox News.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε εκ νέου μέσω του Truth Social να επαναλάβει τις επιθέσεις κατά του Ιράν, εάν δεν συγκρατήσει τη Χεζμπολάχ (χωρίς να την κατονομάζει).

«Το Ιράν πρέπει να σταματήσει αμέσως τους ακριβοπληρωμένους αντιπροσώπους του (proxies) στον Λίβανο από το να προκαλούν προβλήματα. Αν δεν το κάνουν, θα χτυπήσουμε ξανά το Ιράν πολύ σκληρά, ακριβώς όπως κάναμε την περασμένη εβδομάδα, μόνο που αυτή τη φορά θα είναι σκληρότερα!», προειδοποίησε.

Παρά τις απειλές του Τραμπ, ο Βανς, μιλώντας σε δημοσιογράφους, δήλωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος «μας ζήτησε να γυρίσουμε σελίδα για να μεταμορφώσουμε τη σχέση μας με τον λαό του Ιράν».

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στην Ελβετία, όπου οι αξιωματούχοι συναντήθηκαν παρουσία των Καταριανών μεσολαβητών, ο Βανς υποβάθμισε τον αντίκτυπο της βίας στον Λίβανο, λέγοντας ότι έχει σημειωθεί πρόοδος προς τον τερματισμό των εχθροπραξιών εκεί.

«Αυτά τα πράγματα είναι πάντα λίγο χαοτικά», πρόσθεσε.

Αιχμηρός Γκαλιμπάφ, αισιόδοξος Αραγτσί

Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε σε επίπεδο δηλώσεων, με τον επικεφαλής της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας και πρόεδρο του κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, να απαντά άμεσα στις απειλές Τραμπ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Γκαλιμπάφ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Θα ήταν καλύτερα να είναι προσεκτικοί με τις δηλώσεις τους. Οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες να τους απαντήσουν με διαφορετικό τρόπο. Αυτοί μπορεί να συνεχίσουν να μιλάνε, αλλά εμείς είμαστε εκείνοι που ενεργούμε».

با خودشان فکر نمی‌کنند که اگر تهدیدهایشان نتیجه‌ای داشت، به استیصال امروز نمی‌رسیدند؟ ما تهدیدهای آمریکایی‌ها را به جایی حساب نمی‌کنیم.

بهتر است مراقب اظهارنظرهای خود باشند، نیروهای مسلح ما آماده‌اند تا به نحوی دیگر پاسخشان را بدهند. هر چه حرف بزنند، این ماییم که عمل می‌کنیم. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) June 21, 2026



Ωστόσο, λίγο αργότερα, το κλίμα εμφανίστηκε πιο μετριοπαθές από την πλευρά του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών. Ο Αραγτσί, με δική του ανάρτηση στο X, σημείωσε ότι η διπλωματία απέδωσε καρπούς.

«Η ακούραστη μεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ επέφερε σημαντική πρόοδο για τον τερματισμό του πολέμου στον Λίβανο», έγραψε.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ συμπλήρωσε μάλιστα πως η πρώτη «πραγματική δοκιμασία» των διαπραγματεύσεων θα είναι το αν ο μηχανισμός αποκλιμάκωσης θα καταφέρει τελικά να σταματήσει τις εχθροπραξίες στο λιβανέζικο μέτωπο.

Δήλωσε επίσης ότι η χώρα του εξασφάλισε εξαιρέσεις για τις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών, την αποδέσμευση ορισμένων παγωμένων περιουσιακών στοιχείων και την έναρξη ενός σχεδίου ανοικοδόμησης και ανάπτυξης για το Ιράν.

Tireless Pakistani and Qatari mediation has delivered major progress to end Lebanon War. Oil and petrochem exports are waived, blockade lifted, some frozen assets released, and major reconstruction & development plan launched for Iran. 1st real test: Lebanon deconfliction cell https://t.co/q0okD2qwSO — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 22, 2026

Αντικρουόμενες εκδοχές και το πυρηνικό ζήτημα

Αμερικανικές και ιρανικές πηγές έδωσαν διαφορετικές εκδοχές για το τι ακριβώς συνέβη κεκλεισμένων των θυρών στην Ελβετία.

Το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επικαλούμενο ενημερωμένη πηγή, ανέφερε ότι αφότου οι απειλές του Τραμπ έγιναν δημόσιες, η ιρανική αντιπροσωπεία αρνήθηκε να επιστρέψει στην αίθουσα των συνομιλιών, αν και η ανταλλαγή μηνυμάτων συνεχιζόταν μέσω των μεσολαβητών από το Πακιστάν και το Κατάρ.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι Ιρανοί τόνισαν ότι η έναρξη των διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά ζητήματα απαιτούσε την υλοποίηση άλλων μερών του MoU, συμπεριλαμβανομένης της αποδέσμευσης των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων και των αμερικανικών εξαιρέσεων για τις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου.

Το Ιράν υποστήριξε το Σαββατοκύριακο ότι οι ΗΠΑ απέτυχαν να εκπληρώσουν τη δέσμευσή τους για παύση των μαχών στον Λίβανο, δηλώνοντας ότι οι συνομιλίες της Κυριακής δεν θα κάλυπταν ουσιαστικά ζητήματα, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.

Αντίθετα, ένας Αμερικανός διπλωμάτης που συμμετείχε στις συνομιλίες έδωσε μια εντελώς διαφορετική εικόνα.

«Οι Ιρανοί δεν έφυγαν ποτέ και είναι ακόμα εδώ, έχοντας συναντήσεις και διαπραγματεύσεις βαθιά μέσα στη νύχτα. Έχουμε συζητήσει για τα Στενά, τον Λίβανο, τα πυρηνικά ζητήματα και τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Μνημονίου Συναντίληψης, μεταξύ άλλων θεμάτων», δήλωσε στο Reuters.

Επιπλέον, ένας άλλος Αμερικανός διπλωμάτης ανέφερε αργά την Κυριακή ότι οι συζητήσεις περιλάμβαναν την «αποσαφήνιση ορισμένων από τα συγκεχυμένα μηνύματα από το Ιράν σχετικά με τα Στενά και τη δημιουργία μηχανισμών αποκλιμάκωσης για να διασφαλιστεί ότι τα Στενά θα παραμείνουν πλήρως ανοιχτά».

Το θρίλερ με τα Στενά του Ορμούζ

Παρά την ανακοίνωση μιας νέας εκεχειρίας στον Λίβανο την Παρασκευή, υπήρξαν ελάχιστα σημάδια πραγματικού τερματισμού των μαχών. Ως αποτέλεσμα, το Ιράν υποστήριξε το Σάββατο ότι έκλεισε ξανά τα Στενά του Ορμούζ – ένα κομβικό σημείο για τις παγκόσμιες ενεργειακές αποστολές.

Ο αποκλεισμός των Στενών για σχεδόν τέσσερις μήνες είχε προκαλέσει τη μεγαλύτερη αναταραχή στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό στην ιστορία.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι αμφισβήτησαν το κλείσιμο, αλλά τα διαθέσιμα εμπορικά δεδομένα ναυσιπλοΐας έδειξαν άμεσο αντίκτυπο.

Μόλις 5 πλοία πέρασαν από τα Στενά την Κυριακή, σημειώνοντας κατακόρυφη πτώση σε σχέση με τα 26 πλοία της προηγούμενης ημέρας, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας αναλύσεων Kpler, τα οποία ενδέχεται να μην περιλαμβάνουν πλοία που απενεργοποιούν τους πομπούς τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους στον Κόλπο.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε την Κυριακή, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή, ότι δεν εκδίδονται νέες άδειες για τη διέλευση πλοίων μέχρι νεωτέρας.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι συμφώνησε στο Μνημόνιο της περασμένης εβδομάδας για να αποτρέψει μια παγκόσμια οικονομική ύφεση λόγω των υψηλών τιμών του πετρελαίου που προκλήθηκαν από το κλείσιμο των Στενών.

Οι τιμές του πετρελαίου είχαν υποχωρήσει την περασμένη εβδομάδα σε επίπεδα που δεν είχαν παρατηρηθεί από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, ο οποίος ξεκίνησε με αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις στο Ιράν.

Ωστόσο, μετά το ταραχώδες ξεκίνημα των ειρηνευτικών συνομιλιών, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το πετρέλαιο τύπου Brent αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 1 δολάριο, φτάνοντας στα 81,66 δολάρια το βαρέλι στις συναλλαγές νωρίς τη Δευτέρα.

Η κατάσταση στον Λίβανο

Η Κυριακή φάνηκε να είναι η πιο ήρεμη ημέρα στον Λίβανο εδώ και αρκετό καιρό, χωρίς αναφορές για εκτεταμένη βία μέχρι αργά το βράδυ, έπειτα από δύο ημέρες σφοδρών ισραηλινών πληγμάτων και πυρών από μαχητές της Χεζμπολάχ κατά ισραηλινών θέσεων.

Περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους στον Λίβανο από τότε που το Ισραήλ εισέβαλε τον Μάρτιο για να καταδιώξει τους μαχητές της Χεζμπολάχ, οι οποίοι έβαλλαν πέρα από τα σύνορα σε υποστήριξη της Τεχεράνης.

Δημοσιογράφοι του Reuters στον νότιο Λίβανο είδαν την Κυριακή μερικές από τις μεγαλύτερες κυκλοφοριακές συμφορήσεις από τότε που υπεγράφη το MoU, με τους κατοίκους να επιστρέφουν στα σπίτια τους.

Ορισμένοι εξ αυτών στέκονταν δίπλα σε αυτοκίνητα που είχαν ακινητοποιηθεί στον αυτοκινητόδρομο και κυμάτιζαν σημαίες της Χεζμπολάχ.