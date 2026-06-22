Ιράν: Ο Αραγτσί κάνει λόγο για «σημαντική πρόοδο» στις διαβουλεύσεις για τον Λίβανο

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, υποστήριξε ότι η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει οδηγήσει σε «σημαντική πρόοδο» στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στον Λίβανο. Οι διαβουλεύσεις προβλέπουν την άρση περιορισμών στις εξαγωγές πετρελαίου, την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και ένα πρόγραμμα ανοικοδόμησης για το Ιράν.

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Διεθνή Νέα

Αμπάς Αραγτσι, Ελβετία
Πηγή: Reuters
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, υποστήριξε ότι η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει οδηγήσει σε «σημαντική πρόοδο» στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στον Λίβανο.
  • Οι διαβουλεύσεις προβλέπουν την άρση περιορισμών στις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων, καθώς και την αποδέσμευση μέρους των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.
  • Ο Αραγτσί υποστήριξε επίσης ότι δρομολογείται σημαντικό πρόγραμμα ανοικοδόμησης και οικονομικής ανάπτυξης για το Ιράν, κάνοντας λόγο για την «πρώτη πραγματική δοκιμή» μιας διαδικασίας αποκλιμάκωσης.

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Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, υποστήριξε ότι η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει οδηγήσει σε «σημαντική πρόοδο» στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στον Λίβανο.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας ανέφερε ότι οι διαβουλεύσεις προβλέπουν την άρση περιορισμών στις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων, καθώς και την αποδέσμευση μέρους των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.

Οι αναφορές για αποκλιμάκωση

Ο Αραγτσί υποστήριξε επίσης ότι δρομολογείται σημαντικό πρόγραμμα ανοικοδόμησης και οικονομικής ανάπτυξης για το Ιράν. Ο ίδιος έκανε λόγο για την «πρώτη πραγματική δοκιμή» μιας διαδικασίας αποκλιμάκωσης στην περιοχή.

Οι δηλώσεις του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών εντάσσονται στο πλαίσιο των διπλωματικών επαφών που βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο τον περιορισμό της έντασης και την προώθηση συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης στον Λίβανο.

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