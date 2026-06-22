Ιράν: Ο Αραγτσί κάνει λόγο για «σημαντική πρόοδο» στις διαβουλεύσεις για τον Λίβανο

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Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, υποστήριξε ότι η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει οδηγήσει σε «σημαντική πρόοδο» στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στον Λίβανο.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας ανέφερε ότι οι διαβουλεύσεις προβλέπουν την άρση περιορισμών στις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων, καθώς και την αποδέσμευση μέρους των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.

Tireless Pakistani and Qatari mediation has delivered major progress to end Lebanon War. Oil and petrochem exports are waived, blockade lifted, some frozen assets released, and major reconstruction & development plan launched for Iran. 1st real test: Lebanon deconfliction cell https://t.co/q0okD2qwSO — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 22, 2026

Οι αναφορές για αποκλιμάκωση

Ο Αραγτσί υποστήριξε επίσης ότι δρομολογείται σημαντικό πρόγραμμα ανοικοδόμησης και οικονομικής ανάπτυξης για το Ιράν. Ο ίδιος έκανε λόγο για την «πρώτη πραγματική δοκιμή» μιας διαδικασίας αποκλιμάκωσης στην περιοχή.

Οι δηλώσεις του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών εντάσσονται στο πλαίσιο των διπλωματικών επαφών που βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο τον περιορισμό της έντασης και την προώθηση συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης στον Λίβανο.