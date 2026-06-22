Στενά του Ορμούζ: Δύο πλοία νοτιοκορεατικών εταιρειών διέσχισαν το στρατηγικό πέρασμα

Δύο πλοία, τα οποία διαχειρίζονται νοτιοκορεατικές εταιρείες, διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ, μετά την υπογραφή μνημονίου κατανόησης (MoU) μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της σταδιακής επαναφοράς της ομαλής ναυσιπλοΐας στο στρατηγικής σημασίας πέρασμα. Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν βασική δίοδο για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ η κίνηση των πλοίων είχε επηρεαστεί από τις πρόσφατες γεωπολιτικές εντάσεις.

Πηγή: Reuters