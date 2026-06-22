Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσικό πλήγμα στην Οδησσό – Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τρεις τραυματίστηκαν από ρωσική πυραυλική επίθεση στην περιφέρεια της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία. Η επίθεση, που πραγματοποιήθηκε με βαλλιστικό πύραυλο Iskander, είχε ως στόχο γεωργική εγκατάσταση και προκάλεσε πυρκαγιά και εκτεταμένες ζημιές.

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Διεθνή Νέα

Πόλεμος στην Ουκρανία, Ρωσία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τρεις τραυματίστηκαν από ρωσική πυραυλική επίθεση που σημειώθηκε στην περιφέρεια της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία.
  • Η επίθεση πραγματοποιήθηκε με βαλλιστικό πύραυλο τύπου Iskander και είχε ως στόχο γεωργική εγκατάσταση στην περιοχή.
  • Από το πλήγμα προκλήθηκε πυρκαγιά, ενώ οχήματα και δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν από ρωσική πυραυλική επίθεση που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην περιφέρεια της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Κίπερ.

Η επίθεση και ο στόχος

Ο Όλεχ Κίπερ ανέφερε, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε με βαλλιστικό πύραυλο τύπου Iskander και είχε ως στόχο γεωργική εγκατάσταση στην περιοχή.

Από το πλήγμα προκλήθηκε πυρκαγιά, ενώ οχήματα και δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων τυλίχθηκαν στις φλόγες. Οι τοπικές αρχές συνεχίζουν την καταγραφή των ζημιών και την εκτίμηση των συνεπειών της επίθεσης.

Πηγή: Reuters

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