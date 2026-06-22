Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσικό πλήγμα στην Οδησσό – Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες

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Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν από ρωσική πυραυλική επίθεση που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην περιφέρεια της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Κίπερ.

Η επίθεση και ο στόχος

Ο Όλεχ Κίπερ ανέφερε, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε με βαλλιστικό πύραυλο τύπου Iskander και είχε ως στόχο γεωργική εγκατάσταση στην περιοχή.

Από το πλήγμα προκλήθηκε πυρκαγιά, ενώ οχήματα και δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων τυλίχθηκαν στις φλόγες. Οι τοπικές αρχές συνεχίζουν την καταγραφή των ζημιών και την εκτίμηση των συνεπειών της επίθεσης.

Πηγή: Reuters