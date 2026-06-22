Θοδωρής Φέρρης: Η επιμονή μέχρι την επιτυχία, η ψυχοθεραπεία και οι σχέσεις με πρώην συντρόφους – «Πήγα και έκανα αυτό το δώρο στον εαυτό μου»

Ο Θοδωρής Φέρρης μίλησε για τη μακρά πορεία του μέχρι την καλλιτεχνική επιτυχία, την εμπειρία της ψυχοθεραπείας, αλλά και για πτυχές της προσωπικής του ζωής, κατά την παρουσία του στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» του Alpha, με τη Ναταλία Γερμανού, την Κυριακή 21 Ιουνίου.

Ο γνωστός τραγουδιστής αναφέρθηκε στις δυσκολίες που συνάντησε στον χώρο της μουσικής και στην υπομονή που χρειάστηκε μέχρι να φτάσει στην αναγνώριση. Παράλληλα, μίλησε για την απόφασή του να κάνει ψυχοθεραπεία, αλλά και για το αν μπορεί ένας άνθρωπος να διατηρήσει φιλικές σχέσεις με έναν πρώην σύντροφο.

Η πορεία μέχρι την επιτυχία

Ο Θοδωρής Φέρρης στάθηκε στη μακρά διαδρομή του στο τραγούδι και ανέφερε ότι η επιτυχία ήρθε ύστερα από πολλά χρόνια προσπάθειας. «Πάντα ήθελα να πιστεύω ότι θα συμβεί η επιτυχία και συμβαίνει. Μάλιστα, τώρα, ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης, με τον οποίο γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, μου είπε: “Διάλεξες τον δύσκολο δρόμο, αλλά τα κατάφερες”. Ήταν πολύ εύστοχο αυτό που μου είπε και μου έμεινε. Αν μου έλεγαν, όταν ήμουν μικρός, ότι θα περάσουν 20 χρόνια και παραπάνω για να συμβεί αυτό, δεν ξέρω αν θα το δεχόμουν. Δεν ξέρω αν θα έκανα αυτή την υπομονή. Είναι λίγο μακριά το 2026 από το 2006. Επέμενα όμως σ’ αυτό, δηλαδή στο τραγούδι. Να τραγουδάμε μόνο», είπε ο γνωστός τραγουδιστής.

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Η αναφορά στην ψυχοθεραπεία

Στη συνέχεια, ο Θοδωρής Φέρρης μίλησε για την ψυχοθεραπεία και περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο, όπως είπε, τον βοήθησε να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του. «Δεν τη φοβήθηκα την ψυχοθεραπεία, πήγα και έκανα αυτό το δώρο στον εαυτό μου. Δεν γινόταν να μην πάω. Δηλαδή, ανακάλυψα πράγματα για τον εαυτό μου που δεν ήξερα καν ότι υπάρχουν. Συγύρισα τον εαυτό μου, ήμουν σκορποχώρι, πολύ βασικά πράγματα που δεν πατούσαν καλά ήρθαν σε μια ωραία τάξη», δήλωσε ο Θοδωρής Φέρρης.

Οι σχέσεις μετά τον χωρισμό

Η Ναταλία Γερμανού ρώτησε τον Θοδωρή Φέρρη αν διατηρεί επαφές με πρώην συντρόφους του. Η ερώτηση άνοιξε τη συζήτηση για τις ανθρώπινες σχέσεις μετά το τέλος μιας σχέσης. «Είχα διαβάσει σε μια συνέντευξή σου που είπες: “Δεν μπορώ να μείνω φίλος με πρώην σχέση μου”», είπε η Ναταλία Γερμανού.

Ο Θοδωρής Φέρρης απάντησε: «Μπορεί κανένας να μείνει φίλος; Μπορεί; Δεν ξέρω… Εσύ, καλά…», με τη Ναταλία Γερμανού να σχολιάζει: «Ποιον ρώτησε; Παιδιά, ποιον ρώτησε;».

Η παρουσιάστρια πρόσθεσε: «Για να σου είμαι ειλικρινής, όχι με όλους. Μπορώ με πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους να μείνουμε φίλοι, αλλά μετά από καιρό».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Θοδωρής Φέρρης ανέφερε ότι θέλει να κάνει οικογένεια και παιδιά, σημειώνοντας ότι αυτό αποτελεί έναν στόχο που έχει ήδη θέσει.