Μουντιάλ 2026: Ιράν και Βέλγιο έμειναν στο 0-0 με πρωταγωνιστές Κουρτουά και Μπεϊρανβάντ

Το Ιράν και το Βέλγιο έμειναν στο 0-0 στο Λος Άντζελες, για τη 2η αγωνιστική του 7ου ομίλου στο Μουντιάλ 2026, σε ένα παιχνίδι όπου οι δύο τερματοφύλακες είχαν καθοριστικό ρόλο. Ο Τιμπό Κουρτουά και ο Αλιρεζά Μπεϊρανβάντ κράτησαν ανέπαφες τις εστίες τους με σημαντικές επεμβάσεις, ενώ ο Μεχντί Ταρέμι είχε ακυρωθέν γκολ και κέρδισε την αποβολή του Ενγκόι στο 67’.

Το αποτέλεσμα άφησε ανοιχτή τη μάχη της πρόκρισης, καθώς οι δύο ομάδες έχουν από δύο βαθμούς μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές. Το Βέλγιο θα αντιμετωπίσει τη Νέα Ζηλανδία στην τελευταία αγωνιστική, ενώ το Ιράν θα παίξει απέναντι στην Αίγυπτο.

Το ακυρωθέν γκολ του Ταρέμι

Το Βέλγιο μπήκε στο παιχνίδι με πρόθεση να πάρει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Ο Ντε Μπρόινε απείλησε στο ξεκίνημα, όμως το Ιράν απάντησε στο 14’, όταν ο Κουρτουά απέκρουσε εντυπωσιακά το γυριστό σουτ του Κανανί από την περιοχή.

Οι Κόκκινοι Διάβολοι είχαν νέα τελική στο 22’, με τον Τίλεμανς να δοκιμάζει το πόδι του από πλάγια θέση και τον Μπεϊρανβάντ να παραχωρεί κόρνερ. Τέσσερα λεπτά αργότερα, το Ιράν βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα, όμως το γκολ δεν μέτρησε.

Ο Χατζισαφί εκτέλεσε με πάσα ένα φάουλ έξω από την περιοχή, ο Ταρέμι έκανε το κοντρόλ, γύρισε το σώμα του και εκτέλεσε με το αριστερό τον Κουρτουά. Το VAR έλεγξε τη φάση και το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ. Το Βέλγιο είχε την κατοχή και κάποιες τελικές προσπάθειες, όμως το Ιράν κράτησε σωστά τις αποστάσεις του και προσπάθησε να απειλήσει κυρίως με τον Ταρέμι.

Οι επεμβάσεις και η αποβολή του Ενγκόι

Το Βέλγιο μπήκε πιο δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 50’, ο Τροσάρ εκτέλεσε κόρνερ από τα αριστερά και ο Σαλεμάκερς βρέθηκε μόνος στο δεύτερο δοκάρι, όμως το τελείωμά του κατέληξε στην εξωτερική πλευρά των διχτυών.

Το Ιράν απάντησε στο 53’, όταν ο Ταρέμι σούταρε με το δεξί μέσα από την περιοχή, αλλά ο Κουρτουά απέκρουσε και διατήρησε το 0-0. Λίγο πριν από τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα, το Βέλγιο έφτασε κοντά στο γκολ. Ο Ντε Μπρόινε γύρισε την μπάλα από τα αριστερά, η φάση συνεχίστηκε στην περιοχή και ο Ντε Κάιπερ σούταρε, όμως ο Μπεϊρανβάντ έκανε μεγάλη επέμβαση με το αριστερό χέρι, ενώ ήταν πεσμένος στο χορτάρι.

Η ισορροπία του αγώνα άλλαξε στο 67’. Ο Ενγκόι έκανε λάθος στην άμυνα του Βελγίου, ο Ταρέμι έκλεψε την μπάλα και βγήκε με κατεύθυνση προς την περιοχή του Κουρτουά. Ο αμυντικός του Βελγίου τον ανέτρεψε ως τελευταίος παίκτης και ο διαιτητής Ερέρα τον απέβαλε με απευθείας κόκκινη κάρτα.

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Το Ιράν προσπάθησε να αξιοποιήσει το αριθμητικό πλεονέκτημα και ενίσχυσε την επίθεσή του. Το Βέλγιο, παρά το γεγονός ότι έμεινε με δέκα παίκτες, συνέχισε να ψάχνει το γκολ και απείλησε ξανά με τον Ντε Κάιπερ, όμως ο Μπεϊρανβάντ είχε και πάλι σωστή αντίδραση.

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Στις καθυστερήσεις, ο Λουκεμπάκιο επιχείρησε φαλτσαριστό σουτ, αλλά η μπάλα πέρασε δίπλα από το δοκάρι. Το 0-0 έμεινε μέχρι το τέλος και οι δύο ομάδες πήραν τη δεύτερη ισοπαλία τους στη διοργάνωση.

Η τελευταία αγωνιστική του 7ου ομίλου θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την υπόθεση της πρόκρισης, καθώς το Βέλγιο χρειάζεται αποτέλεσμα απέναντι στη Νέα Ζηλανδία, ενώ το Ιράν θα διεκδικήσει την πρόκριση απέναντι στην Αίγυπτο.