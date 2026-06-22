Μουντιάλ 2026: Τα highlights της νίκης της Ισπανίας επί της Σαουδικής Αραβίας

Η Ισπανία νίκησε με 4-0 τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη, εξασφαλίζοντας την πρώτη της νίκη στον 8ο όμιλο του Μουντιάλ 2026. Με βασικό τον σκόρερ Λαμίν Γιαμάλ και καθοριστική παρουσία του Μικέλ Ογιαρθάμπαλ, οι πρωταθλητές Ευρώπης κάλυψαν την απώλεια βαθμών της πρεμιέρας και ενίσχυσαν τη θέση τους για πρόκριση.

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Αθλητισμός

Ισπανία, Σαουδική Αραβία, Μουντιάλ 2026
Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ισπανία νίκησε με 4-0 τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη και πήρε την πρώτη της νίκη στον 8ο όμιλο του Μουντιάλ.
  • Οι πρωταθλητές Ευρώπης είχαν βασικό τον Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος σκόραρε, ενώ ο Μικέλ Ογιαρθάμπαλ είχε καθοριστική παρουσία με δύο γκολ και μία ασίστ.
  • Το τελικό 4-0 έδωσε στην Ισπανία σημαντικό προβάδισμα για την πρόκριση στους «32» της διοργάνωσης, καλύπτοντας την απώλεια βαθμών της πρεμιέρας και ενισχύοντας τη θέση της στον όμιλο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η Ισπανία νίκησε με 4-0 τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη και πήρε την πρώτη της νίκη στον 8ο όμιλο του Μουντιάλ. Οι πρωταθλητές Ευρώπης είχαν βασικό τον Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος σκόραρε, ενώ ο Μικέλ Ογιαρθάμπαλ είχε καθοριστική παρουσία με δύο γκολ και μία ασίστ.

Η Ισπανία είχε μείνει στο 0-0 με το Πράσινο Ακρωτήρι στην πρεμιέρα του ομίλου και αναζήτησε άμεση αντίδραση. Η ομάδα επέβαλε τον ρυθμό της απέναντι στα «Πράσινα Γεράκια» και έφτασε σε μία ευρεία νίκη, χωρίς να αφήσει περιθώρια αμφισβήτησης.

Το τελικό 4-0 έδωσε στην Ισπανία σημαντικό προβάδισμα για την πρόκριση στους «32» της διοργάνωσης, καθώς οι πρωταθλητές Ευρώπης κάλυψαν την απώλεια βαθμών της πρεμιέρας και ενίσχυσαν τη θέση τους στον όμιλο.

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