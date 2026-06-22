Μουντιάλ 2026: Τα highlights της νίκης της Ισπανίας επί της Σαουδικής Αραβίας

Η Ισπανία νίκησε με 4-0 τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη και πήρε την πρώτη της νίκη στον 8ο όμιλο του Μουντιάλ. Οι πρωταθλητές Ευρώπης είχαν βασικό τον Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος σκόραρε, ενώ ο Μικέλ Ογιαρθάμπαλ είχε καθοριστική παρουσία με δύο γκολ και μία ασίστ.

Η Ισπανία είχε μείνει στο 0-0 με το Πράσινο Ακρωτήρι στην πρεμιέρα του ομίλου και αναζήτησε άμεση αντίδραση. Η ομάδα επέβαλε τον ρυθμό της απέναντι στα «Πράσινα Γεράκια» και έφτασε σε μία ευρεία νίκη, χωρίς να αφήσει περιθώρια αμφισβήτησης.

Το τελικό 4-0 έδωσε στην Ισπανία σημαντικό προβάδισμα για την πρόκριση στους «32» της διοργάνωσης, καθώς οι πρωταθλητές Ευρώπης κάλυψαν την απώλεια βαθμών της πρεμιέρας και ενίσχυσαν τη θέση τους στον όμιλο.