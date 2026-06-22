Ελβετία: Οι συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν θα συνεχιστούν όλη τη νύχτα, λέει Αμερικανός αξιωματούχος

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Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία, με την αμερικανική πλευρά να εκτιμά ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με αμερικανό αξιωματούχο.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, και η αμερικανική αντιπροσωπεία έχουν συνεχείς συναντήσεις και διαβουλεύσεις με την ιρανική πλευρά, όπως ανέφερε ανώτερος αμερικανός διπλωμάτης που συμμετέχει στις συνομιλίες.

«Οι Ιρανοί παραμένουν εδώ και οι συζητήσεις συνεχίζονται. Αναμένουμε να δουλέψουμε όλη τη νύχτα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο διπλωμάτης.

Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκονται η αποσαφήνιση των ιρανικών θέσεων για τα Στενά του Ορμούζ και η δημιουργία μηχανισμών που θα διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του θαλάσσιου περάσματος στρατηγικής σημασίας.

Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ότι οι δύο πλευρές διεξάγουν εκτεταμένες συζητήσεις για «όλες τις πτυχές της πυρηνικής συμφωνίας», καθώς επιχειρούν να διαμορφώσουν ένα σημείο εκκίνησης για τεχνικές συνομιλίες.

Πηγή: CNN.com