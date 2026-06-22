Τραμπ κατά Ιταλίας και Μελόνι για το Ιράν: «Δεν είναι παρόντες για να υπερασπίσουν εμάς και τον υπόλοιπο κόσμο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε την Ιταλία και την πρωθυπουργό της, Τζόρτζια Μελόνι, για τη στάση τους απέναντι στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και την πυρηνική απειλή. Υποστήριξε ότι η Ουάσινγκτον έχει δαπανήσει τρισεκατομμύρια δολάρια για το ΝΑΤΟ, ενώ κατηγόρησε την Ιταλία ότι δεν εξετάζει το ενδεχόμενο να βοηθήσει σε μια κρίσιμη στιγμή.

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Διεθνή Νέα

Τραμπ - Μακρόν
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε την Ιταλία και την πρωθυπουργό της, Τζόρτζια Μελόνι, για τη στάση τους απέναντι στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και την πυρηνική απειλή.
  • Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι η Ουάσινγκτον έχει δαπανήσει τρισεκατομμύρια δολάρια για το ΝΑΤΟ, κατηγορώντας την Ιταλία ότι δεν εξετάζει το ενδεχόμενο να βοηθήσει σε μια κρίσιμη στιγμή.
  • Ο Τραμπ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Επί δεκαετίες τους υπερασπιστήκαμε, αλλά όταν φτάνει η καθοριστική στιγμή, δεν είναι παρόντες για να υπερασπίσουν εμάς και τον υπόλοιπο κόσμο. Δεν είναι σωστό!».

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Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε την Ιταλία και την πρωθυπουργό της χώρας, Τζόρτζια Μελόνι, με ανάρτησή του στο Truth Social, αναφερόμενος στη στάση τους απέναντι στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και στην πυρηνική απειλή.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι η Ουάσινγκτον έχει δαπανήσει τρισεκατομμύρια δολάρια για το ΝΑΤΟ, ενώ κατηγόρησε την Ιταλία ότι δεν εξετάζει το ενδεχόμενο να βοηθήσει σε μια κρίσιμη στιγμή.

Στην ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε: «Παρά το ότι έχουμε ξοδέψει τρισεκατομμύρια δολάρια για το ΝΑΤΟ, η Ιταλία και η πρωθυπουργός της ούτε που θα λάμβαναν υπόψη το ενδεχόμενο να βοηθήσουν κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και της σοβαρότατης πυρηνικής απειλής της. Επί δεκαετίες τους υπερασπιστήκαμε, αλλά όταν φτάνει η καθοριστική στιγμή, δεν είναι παρόντες για να υπερασπίσουν εμάς και τον υπόλοιπο κόσμο. Δεν είναι σωστό!».

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