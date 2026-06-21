Τρίκαλα: Στο νοσοκομείο 16χρονος έπειτα από ξυλοδαρμό από συνομήλικό του – «Θα σε σκοτώσω, πώς είσαι έτσι;»

Στο νοσοκομείο της Λάρισας μεταφέρθηκε ένας 16χρονος, ο οποίος υπέστη διάσειση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, έπειτα από ξυλοδαρμό από συνομήλικό του στη Φαρκαδώνα Τρικάλων. Σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι γονείς του στην κάμερα του Star, η επίθεση φέρεται να έγινε κατά τη διάρκεια πανηγυριού και, όπως υποστηρίζουν, αφορμή αποτέλεσαν τα ρούχα που φορούσε το παιδί.

Ο συνομήλικος του 16χρονου φέρεται να τον προσέγγισε, να τον προπηλάκισε και στη συνέχεια να του επιτέθηκε. Η μητέρα του θύματος περιέγραψε το περιστατικό, αναφέροντας ότι ο ανήλικος δέχθηκε λεκτική επίθεση πριν από τον ξυλοδαρμό.

«Άρχισε ο δράστης να τον βρίζει, του είπε όχι εδώ που έχει κάμερες, πάμε πιο πέρα να τα πούμε, εγώ εσένα “θα σε σκοτώσω, πώς είσαι έτσι;” Άρχισε να τον βρίζει, να του λέει για την εμφάνισή του, για τα ρούχα του. Του λέει έλα να σε πάμε βόλτα, τον πιάνει κεφαλοκλείδωμα, ο δικός μου αντιστάθηκε. Του έριχνε μπουνιές, το μάτι του είχε μαυρίσει, τον περνά στον απέναντι δρόμο και άρχισε να του κοπανάει το κεφάλι σε ένα σταθμευμένο όχημα», είπε η μητέρα του 16χρονου.

Ο πατέρας του παιδιού συμπλήρωσε: «Ως επίδειξη ισχύος μάλλον».

Υποβλήθηκε μήνυση από την οικογένεια

Η οικογένεια του 16χρονου προσέφυγε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής και υπέβαλε μήνυση για τις πράξεις που καταγγέλλει ότι τελέστηκαν σε βάρος του παιδιού. Ο δικηγόρος της οικογένειας, Στέλιος Σούρλας, δήλωσε ότι η μήνυση αφορά και αδικήματα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά.

«Η μήνυση η οποία υπεβλήθη αφορά και ρατσιστικά αδικήματα, καθότι ασκήθηκε bullying ρατσιστικού χαρακτήρα στο παιδί», δήλωσε ο Στέλιος Σούρλας.

Περαστικοί παρενέβησαν για να απομακρύνουν τον 16χρονο και να τον προστατεύσουν. Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Τρικάλων και στη συνέχεια στο νοσοκομείο της Λάρισας, προκειμένου να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις και να νοσηλευτεί.

«Έχει διάσειση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Στην αρχή δεν τα θυμόταν όλα. Εμφανισιακά τον ήξερε, είναι από διπλανό χωριό.

Είναι σοκαρισμένος ακόμα, προσπαθεί να συνέλθει», ανέφεραν οι γονείς του θύματος.

Ο δικηγόρος της οικογένειας σημείωσε ότι οι Αρχές διέταξαν ιατροδικαστική εξέταση.

«Από την πρώτη στιγμή η οικογένεια απευθύνθηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, όπου υπέβαλε μήνυση για τις ποινικές πράξεις εις βάρος του ανήλικου γιου τους. Η αστυνομία διέταξε ιατροδικαστική εξέταση, η οποία διενεργήθηκε, και περιμένουμε τα αποτελέσματα», σημείωσε ο δικηγόρος της οικογένειας.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των Αρχών, ενώ η οικογένεια αναμένει τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για την περαιτέρω εξέλιξη της διαδικασίας.