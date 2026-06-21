Δολοφονία στα Χανιά: Ο μαρτυρικός θάνατος της Σταυρούλας, το θέατρο του 43χρονου δράστη και ο ρόλος της συζύγου του στην ομολογία

Μαρτυρικός ήταν, όπως δείχνουν τα πρώτα ευρήματα του ιατροδικαστή, ο θάνατος της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη από τα Χανιά, η σορός της οποίας βρέθηκε το πρωί της Κυριακής (21/6) σε χωράφι που απείχε λίγα χιλιόμετρα από το σπίτι που νοίκιαζε ο 43χρονος Σκοπιανός και καθ’ ομολογία δολοφόνος της.

Όπως έγραψε το enikos.gr, το τραγικό φινάλε στην υπόθεση της εξαφάνισης της 45χρονης γράφτηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν ο 43χρονος από τη Βόρεια Μακεδονία «έσπασε» και ομολόγησε ότι εκείνος δολοφόνησε την άτυχη γυναίκα και την έθαψε. Η σορός της 45χρονης εντοπίστηκε θαμμένη σε ένα χωράφι, σε μικρή χιλιομετρική απόσταση από το σπίτι που είχε νοικιάσει στον 43χρονο το θύμα. Πρόκειται για ένα χωράφι ιδιοκτησίας του, καθώς το είχε αγοράσει πριν από περίπου 6 χρόνια από κάτοικο της περιοχής.

Την χτύπησε με μπουκάλι μπύρας στο κεφάλι και τη μαχαίρωσε στο στήθος

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι η αφορμή για την άγρια δολοφονία, ήταν ένας έντονος διαπληκτισμός με την 45χρονη σχετικά με φθορές που είχε προκαλέσει στο σπίτι. Υποστήριξε πως η άτυχη Σταυρούλα τού μίλησε με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς ενοχλημένη από την εικόνα του σπιτιού της. Όπως μεταδίδει το cretalive.gr, o 43χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι στο παρελθόν διατηρούσε ερωτική σχέση με την 45χρονη.

Κατά τη διάρκεια του καβγά, ο δράστης τη χτύπησε στο κεφάλι με ένα γυάλινο μπουκάλι μπύρας και την μαχαίρωσε στο στήθος. Η Σταυρούλα Λεβεντάκη φέρεται να φώναζε με αποτέλεσμα ο δράστης να της κλείσει το στόμα, χρησιμοποιώντας μονωτική ταινία.

Στη συνέχεια, ο 43χρονος φέρεται να την αποτελείωσε. Προκειμένου τα ίχνη της, έδεσε τα χέρια και τα πόδια της σορού της Σταυρούλας με δεματικά (tie wrap), την έβαλε σε σακούλες, τη φόρτωσε στο αυτοκίνητό του και τη μετέφερε στο χωράφι και την έθαψε σε λάκκο που είχε ανοίξει.

Ένα από τα στοιχεία που προκαλεί εντύπωση στους αστυνομικούς είναι η επιλογή του σημείου ταφής της 45χρονης. Αντί για κάποια απόκρημνη ή ερημική τοποθεσία, ο δράστης επέλεξε ένα μέρος απόλυτα εμφανές και εύκολα προσβάσιμο, το οποίο μάλιστα συνορεύει με σπίτια, καλλιεργήσιμες εκτάσεις και ξένες ιδιοκτησίες.

«Είμαι συντετριμμένος» λέει ο αδελφός της Σταυρούλας

«Είμαι συντετριμμένος, πρέπει να διαχειριστώ και τους άρρωστους γονείς μου. Περίμενα αυτή την εξέλιξη και από την αρχή όπως είχα αναφέρει στις αρχές θεωρούσα περισσότερο πιθανό ο συγκεκριμένος άνδρας που ενοικίαζε από την αδερφή μου και το σπίτι που διέμενε, να είχε σοβαρή εμπλοκή, όπως και τελικά ομολόγησε», δήλωσε ο αδελφός της 45χρονης στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το θέατρο του 43χρονου

O καθ’ ομολογίαν δράστης για περισσότερες από 20 ημέρες έπαιζε θέατρο και προσπαθούσε συστηματικά να αποπροσανατολίσει τις έρευνες των Αρχών. Αρχικά, οταν μίλησε για πρώτη φορά στις αρχές άλλαξε την ημερομηνία της τελευταίας συνάντησή του με τη Σταυρούλα, υποστηρίζοντας ότι την είδε στις 29 Μαΐου και όχι στις 30 Μαΐου. Παράλληλα διέγραψε βίντεο που έδειχνε το θύμα να μπαίνει στο σπίτι του.

Με δόλιο τρόπο, επιχείρησε να στρέψει τις έρευνες στο πρόσωπο του αδελφού της Σταυρούλας, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι οι σχέσεις των δύο αδελφών δεν ήταν καλές. Ακόμη και ως βασικός ύποπτος, έχοντας δώσει ήδη 3 καταθέσεις, έσπευσε να εξαφανιστεί την περασμένη Πέμπτη και στη συνέχεια μιλώντας στην εκπομπή “Φως στο τούνελ” έπλεξε ένα σενάριο, σύμφωνα με το οποίο είχε δεχθεί απειλές από τον αδελφό του θύματος.

Το βίντεο που «έκαψε» τον 43χρονο

Το βίντεο από την κάμερα ασφαλείας του σπιτιού «έκαψε» τον 43χρονο Σκοπιανό ενοικιαστή, «δείχνοντας» στους έμπειρους αστυνομικούς της ΕΛΑΣ ότι ήταν ο δολοφόνος της άτυχης Σταυρούλας.

Στο βιντεοληπτικό υλικό φαίνεται η 45χρονη να μπαίνει στο σπίτι αλλά όχι και να φεύγει. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, ο δράστης της δολοφονίας επιχείρησε να σβήσει το συγκριμένο βίντεο καθώς τον ενοχοποιούσε, ωστόσο οι Αρχές κατάφεραν να τον ανακτήσουν και βρίσκεται πλέον στη διάθεσή τους. «Υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό εκείνης της ημέρας που ουσιαστικά δείχνει τη γυναίκα να εισέρχεται στο σπίτι και ουσιαστικά δεν εξέρχεται ποτέ από αυτό και μάλιστα είχε διαγραφεί από το δράστη και χρειάστηκε να γίνει διαδικασία ανάκτησης» ανέφερε η κ. Δημογλίδου.

«Επειδή ακούστηκαν πολλά ότι για ένα διάστημα ο άντρας αυτό εξαφανίστηκε και δεν μπορούσαν να τον εντοπίσουν οι αστυνομικοί, εμείς που είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πράγματα για την υπόθεση, σας πληροφορώ ότι δόθηκε ο χρόνος στον δράστη να κάνει λάθη και να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερα στοιχεία για την έρευνα» πρόσθεσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, σχετικά με τον γεγονός ότι ο δράστης είχε εξαφανιστεί για ένα διάστημα.

Ο ρόλος της συζύγου του δράστη στην ομολογία

Καθοριστική φαίνεται πως ήταν η παρουσία της συζύγου του 43χρονου κατά τη διάρκεια της ανάκρισης. Η γυναίκα που εργαζόταν σεζόν σε ξενοδοχείο στη Γαύδο, κλήθηκε από τις Αρχές και μετέβη στην Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων τα ξημερώματα της Κυριακής. Αφού ενημερώθηκε για τα στοιχεία που υπήρχαν σε βάρος του συζύγου της, ζήτησε να τον δει.

Σύμφωνα με τον Alpha, στη συνάντηση η σύζυγος του 43χρονου, με δάκρυα στα μάτια, φέρεται να του είπε: «Σε παρακαλώ, αν το έχεις διαπράξει, θέλω να το ομολογήσεις, για να ηρεμήσουμε όλοι και για να φύγει η πίεση από εσένα και από την οικογένεια».

Λίγη ώρα αργότερα, ο 43χρονος παραδέχτηκε τελικά πως εκείνος δολοφόνησε την 45χρονη Σταυρούλα.

Η υπόθεση περνά πλέον στη δικαστική φάση, με τις Αρχές να εξετάζουν τα κίνητρα του εγκλήματος, τις ακριβείς συνθήκες θανάτου της 45χρονης και το ενδεχόμενο παραπλάνησης κατά τη διάρκεια των ερευνών. Παράλληλα, συνεχίζεται η διερεύνηση και άλλων στοιχείων που σχετίζονται με το παρελθόν του 43χρονου.