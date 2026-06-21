Γιώργος Παπαδάκης: «Θα είσαι για πάντα δίπλα μου» έγραψε ο γιος του για τη Γιορτή του Πατέρα

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση έκανε ο Φοίβος Παπαδάκης με αφορμή τη Γιορτή του Πατέρα, τιμώντας τη μνήμη του πατέρα του , Γιώργου Παπαδάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από 6 μήνες.

Ο γιος του αείμνηστου δημοσιογράφου και παρουσιαστή δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media μια φωτογραφία από τα παιδικά του χρόνια. Στο τρυφερό στιγμιότυπο, ο Γιώργος Παπαδάκης φαίνεται να κρατά στην αγκαλιά του τον μικρό Φοίβο.

«Χρόνια πολλά μπαμπάκα μου… Θα είσαι για πάντα δίπλα μου…», έγραψε ο Φοίβος Παπαδάκης.