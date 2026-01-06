Γιώργος Παπαδάκης: Η πρώτη ανάρτηση του γιου του, Φοίβου λίγες ώρες μετά τον θάνατό του

Σύνοψη από το

  • Δύο 24ωρα έχουν περάσει από τον ξαφνικό θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, ύστερα από οξύ έμφραγμα. Η είδηση σκόρπισε θλίψη στον δημοσιογραφικό και τηλεοπτικό κόσμο.
  • Το βράδυ της Τρίτης, ο γιος του αείμνηστου δημοσιογράφου, Φοίβος Παπαδάκης, έκανε την πρώτη του δημόσια ανάρτηση στα social media, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
  • Μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο από το αφιέρωμα που έκανε η ομάδα του Παναθηναϊκού στον πατέρα του, τιμώντας τη μακρά πορεία του και γράφοντας «Ευχαριστώ Παναθηναϊκέ».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

Γιώργος Παπαδάκης: Η πρώτη ανάρτηση του γιου του, Φοίβου λίγες ώρες μετά τον θάνατό του

Δύο 24ωρα έχουν περάσει από τον ξαφνικό θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, ύστερα από οξύ έμφραγμα που υπέστη μέσα στο σπίτι του, στο Κολωνάκι. Η είδηση σκόρπισε θλίψη στον δημοσιογραφικό και τηλεοπτικό κόσμο, καθώς και σε χιλιάδες τηλεθεατές που τον παρακολουθούσαν καθημερινά επί δεκαετίες.

Το βράδυ της Τρίτης, ανήμερα των Θεοφανίων, ο γιος του αείμνηστου δημοσιογράφου, Φοίβος Παπαδάκης, επέλεξε να κάνει την πρώτη του δημόσια ανάρτηση στα social media, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Χωρίς πολλά λόγια, αλλά με έντονη συγκίνηση, μοιράστηκε με το κοινό του ένα στιγμιότυπο από το αφιέρωμα που έκανε η ομάδα του Παναθηναϊκού στον πατέρα του, στη διάρκεια της βραδινής αναμέτρησης στο Telekom Center Athens.

Στην κεντρική οθόνη του γηπέδου προβλήθηκαν χαρακτηριστικές στιγμές από την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», τιμώντας έτσι τη μακρά πορεία και την προσφορά του Γιώργου Παπαδάκη στην ενημέρωση. Ο Φοίβος Παπαδάκης, με μια λιτή αλλά ουσιαστική φράση, έγραψε: «Ευχαριστώ Παναθηναϊκέ».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

7 πράγματα που πρέπει να κρατάτε πάντα μυστικά, ακόμη και από τους φίλους σας

Απώλεια βάρους: Γιατί κάποιοι δυσκολεύονται περισσότερο να χάσουν κιλά

Επίδομα θέρμανσης: Πώς υπολογίζεται – Πότε θα γίνουν οι επόμενες πληρωμές

Κέλλας: Η Κυβέρνηση αναλαμβάνει τη δική της ευθύνη και η κοινωνία αναμένει από τους αγρότες να πράξουν το ίδιο

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
09:36 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Μυστηριώδης εξαφάνιση – Ένα καθηλωτικό θρίλερ γεμάτο αγωνία από τον διεθνώς αναγνωρισμένο συγγραφέα Rick Mofina 

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Μυστηριώδης εξαφάνιση –Ένα καθηλωτικό θρίλερ γεμάτο αγω...
07:53 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Την Κυριακή με τη Realnews: Ό,τι και αν αγοράσεις, σκανάρεις και κερδίζεις!

Την Κυριακή με τη Realnews: Ό,τι και αν αγοράσεις, σκανάρεις και κερδίζεις! Με το PADU app, το...
07:28 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Την Κυριακή με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€

Την Κυριακή με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€ Δωροεπιταγή αξίας 10€ για αγορές άνω των 60€ από τ...
21:30 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

ΑΝΤ1: Εφαρμόζει το μοντέλο της επανάληψης για τις φετινές σειρές του

Το μοντέλο της επανάληψης εφαρμόζει ο ΑΝΤ1 στο κενό μετά τις γιορτές για να επανασυστήσει στο ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι