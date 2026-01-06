Γιώργος Παπαδάκης: Η πρώτη ανάρτηση του γιου του, Φοίβου λίγες ώρες μετά τον θάνατό του

Δύο 24ωρα έχουν περάσει από τον ξαφνικό θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, ύστερα από οξύ έμφραγμα που υπέστη μέσα στο σπίτι του, στο Κολωνάκι. Η είδηση σκόρπισε θλίψη στον δημοσιογραφικό και τηλεοπτικό κόσμο, καθώς και σε χιλιάδες τηλεθεατές που τον παρακολουθούσαν καθημερινά επί δεκαετίες.

Το βράδυ της Τρίτης, ανήμερα των Θεοφανίων, ο γιος του αείμνηστου δημοσιογράφου, Φοίβος Παπαδάκης, επέλεξε να κάνει την πρώτη του δημόσια ανάρτηση στα social media, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Χωρίς πολλά λόγια, αλλά με έντονη συγκίνηση, μοιράστηκε με το κοινό του ένα στιγμιότυπο από το αφιέρωμα που έκανε η ομάδα του Παναθηναϊκού στον πατέρα του, στη διάρκεια της βραδινής αναμέτρησης στο Telekom Center Athens.

Στην κεντρική οθόνη του γηπέδου προβλήθηκαν χαρακτηριστικές στιγμές από την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», τιμώντας έτσι τη μακρά πορεία και την προσφορά του Γιώργου Παπαδάκη στην ενημέρωση. Ο Φοίβος Παπαδάκης, με μια λιτή αλλά ουσιαστική φράση, έγραψε: «Ευχαριστώ Παναθηναϊκέ».