Πέθανε ο Γιώργος Παπαδάκης ύστερα από έμφραγμα

Σύνοψη από το

  • Πέθανε ο Γιώργος Παπαδάκης, ύστερα από βαρύ έμφραγμα που υπέστη το μεσημέρι της Κυριακής (4/1). Η είδηση σκορπίζει θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο.
  • Ο γνωστός παρουσιαστής και δημοσιογράφος υπέστη έμφραγμα ενώ βρισκόταν στο Κολωνάκι.
  • Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο «Λαϊκό» νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του, και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατέστη δυνατόν να τον επαναφέρουν.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Παπαδάκης
Φωτογραφία: Intime

Πέθανε ο Γιώργος Παπαδάκης, ύστερα από βαρύ έμφραγμα που υπέστη το μεσημέρι της Κυριακής (4/1), με την είδηση να σκορπίζει την θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο.

Ο γνωστός παρουσιαστής και δημοσιογράφος υπέστη έμφραγμα ενώ βρισκόταν στο Κολωνάκι.

Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο «Λαϊκό» νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον επαναφέρουν, δυστυχώς, αυτό δεν κατέστη δυνατόν.

Η καριέρα του Γιώργου Παπαδάκη

Ο Γιώργος Παπαδάκης υπήρξε Έλληνας δημοσιογράφος και τηλεοπτικός παρουσιαστής, με σημαντική πορεία τόσο στην τηλεόραση όσο και στον έντυπο τύπο.

Γεννημένος στις 4 Φεβρουαρίου του 1951, και με καταγωγή από την Κρήτη, ξεκίνησε την τηλεοπτική του καριέρα τη δεκαετία του 1980 στην εκπομπή «Τρεις στον αέρα» της ΕΡΤ, συμπαρουσιάζοντας μαζί με τη Σεμίνα Διγενή και τον Νάσο Αθανασίου.

Από το 1992 έως το 2025 υπήρξε παρουσιαστής της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα», ενώ μεταξύ 2011 και 2015 παρουσίαζε το «Πρωινό ΑΝΤ1».

Από τις 7 Σεπτεμβρίου 2015 η εκπομπή μετονομάστηκε εκ νέου σε «Καλημέρα Ελλάδα», με δική του πρωτοβουλία.

Ολοκλήρωσε την παρουσίασή της στις 4 Ιουλίου 2025, σε κλίμα συγκίνησης με όλους τους συντελεστές.

Ο Γιώργος Παπαδάκης αφήνει πίσω του μια πολυετή και αναγνωρισμένη διαδρομή στον ελληνικό δημοσιογραφικό χώρο και την τηλεόραση, που σημάδεψε γενιές τηλεθεατών.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θέλετε να βρείτε τον έρωτα της ζωής σας μέσα στο 2026; Νέα μελέτη αποκαλύπτει πώς να το καταφέρετε

Χοληστερίνη: Πώς να τη μειώσετε έως και 30% χωρίς στατίνες

Διόδια: Πόσο κοστίζει το ταξίδι με αυτοκίνητο με τις νέες τιμές στους αυτοκινητόδρομους της Δυτικής Ελλάδας

Επίδομα μητρότητας: «Ξεκλειδώνει» για γυναίκες που το είχαν χάσει – Ποιες θα μπορούν να κάνουν ξανά αίτηση και θα λάβουν αν...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
18:17 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Προανάκριση για τις συνθήκες του χθεσινού δυστυχήματος στον Στρυμονικό κόλπο διενεργεί το Β’ Λιμενικό Τμήμα Σταυρού

Προανάκριση για τις συνθήκες του χθεσινού δυστυχήματος στον Στρυμονικό κόλπο, κατά το οποίο έχ...
18:08 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Αεροδρόμια: Σταδιακή αποκατάσταση της κυκλοφορίας μετά το «μπλακ άουτ» – Αυξάνεται η χωρητικότητα στον εναέριο χώρο

Αποκαθίσταται σταδιακά η κυκλοφορία στα ελληνικά αεροδρόμια μετά το σημερινό μπλακ αουτ που δη...
17:27 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

ΥΠΑ για FIR Αθηνών: Μαζική παρεμβολή σχεδόν σε όλες τις συχνότητες, πρωτοφανές περιστατικό

Ανακοίνωση εξέδωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) σχετικά με το «μπλακ άουτ» στα αεροδρ...
17:20 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας: «Πρωτοφανής και απαράδεκτη η έκταση του σημερινού συμβάντος»

Ευθύνες στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας επιρρίπτει η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, τ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι