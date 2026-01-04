Πέθανε ο Γιώργος Παπαδάκης ύστερα από έμφραγμα

Πέθανε ο Γιώργος Παπαδάκης, ύστερα από βαρύ έμφραγμα που υπέστη το μεσημέρι της Κυριακής (4/1), με την είδηση να σκορπίζει την θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο.

Ο γνωστός παρουσιαστής και δημοσιογράφος υπέστη έμφραγμα ενώ βρισκόταν στο Κολωνάκι.

Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο «Λαϊκό» νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον επαναφέρουν, δυστυχώς, αυτό δεν κατέστη δυνατόν.

Η καριέρα του Γιώργου Παπαδάκη

Ο Γιώργος Παπαδάκης υπήρξε Έλληνας δημοσιογράφος και τηλεοπτικός παρουσιαστής, με σημαντική πορεία τόσο στην τηλεόραση όσο και στον έντυπο τύπο.

Γεννημένος στις 4 Φεβρουαρίου του 1951, και με καταγωγή από την Κρήτη, ξεκίνησε την τηλεοπτική του καριέρα τη δεκαετία του 1980 στην εκπομπή «Τρεις στον αέρα» της ΕΡΤ, συμπαρουσιάζοντας μαζί με τη Σεμίνα Διγενή και τον Νάσο Αθανασίου.

Από το 1992 έως το 2025 υπήρξε παρουσιαστής της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα», ενώ μεταξύ 2011 και 2015 παρουσίαζε το «Πρωινό ΑΝΤ1».

Από τις 7 Σεπτεμβρίου 2015 η εκπομπή μετονομάστηκε εκ νέου σε «Καλημέρα Ελλάδα», με δική του πρωτοβουλία.

Ολοκλήρωσε την παρουσίασή της στις 4 Ιουλίου 2025, σε κλίμα συγκίνησης με όλους τους συντελεστές.

Ο Γιώργος Παπαδάκης αφήνει πίσω του μια πολυετή και αναγνωρισμένη διαδρομή στον ελληνικό δημοσιογραφικό χώρο και την τηλεόραση, που σημάδεψε γενιές τηλεθεατών.