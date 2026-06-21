Χανιά: Με δεμένα τα χέρια και τα πόδια, και με ταινία στο στόμα βρέθηκε η σορός της Σταυρούλας – Ένα βίντεο «έκαψε» τον 43χρονο

Τεράστια προσπάθεια έκανε ο 43χρονος Σκοπιανός να αποπροσανατολίσει τις έρευνες της ΕΛ.ΑΣ για την υπόθεση της εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, το τραγικό φινάλε της οποίας γράφτηκε σήμερα με την ομολογία του ενοικιαστή για τη δολοφονία της άτυχης γυναίκας και τον εντοπισμό της σορού της.

Η σορός της 45χρονης εντοπίστηκε θαμμένη σε ένα χωράφι, σε μικρή χιλιομετρική απόσταση από το σπίτι που είχε νοικιάσει στον 43χρονο το θύμα. Όπως έγραψε το enikos.gr, ο 43χρονος υπήκοος Βόρειας Μακεδονίας, λύγισε κατά τη διάρκεια της ανάκρισης και ομολόγησε το έγκλημα, υποδεικνύοντας στους αστυνομικούς το σημείο της ταφής, σε ένα χωράφι.

Πρόκειται για ένα χωράφι ιδιοκτησίας του, καθώς το είχε αγοράσει πριν από περίπου 6 χρόνια από κάτοικο της περιοχής, ενώ βρίσκεται περίπου 5 χιλιόμετρα από το σπίτι, όπου διέμενε.

Τι ισχυρίστηκε

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι η αφορμή για την άγρια δολοφονία, ήταν ένας έντονος διαπληκτισμός με την 45χρονη σχετικά με φθορές που είχε προκαλέσει στο σπίτι. Υποστήριξε πως η άτυχη Σταυρούλα τού μίλησε με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς ενοχλημένη από την εικόνα του σπιτιού της. Κατά τη διάρκεια του καβγά, ο δράστης τη χτύπησε στο κεφάλι με κάποιο αντικείμενο και στη συνέχεια την τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι.

Στη συνέχεια, για να εξαφανίσει τα ίχνη της, έβαλε τη σορό της σε μια σακούλα, τη φόρτωσε στο αυτοκίνητό του και τη μετέφερε στο χωράφι και την έθαψε σε λάκκο που είχε ανοίξει. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η σορός της άτυχης γυναίκας, λόγω του χρόνου που είχε μεσολαβήσει, βρισκόταν σε κατάσταση προχωρημένης σήψης.

Με δεμένα τα χέρια και τα πόδια, και με ταινία στο στόμα βρέθηκε η σορός της Σταυρούλας

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η σορός της άτυχης Σταυρούλα βρέθηκε με δεμένα τα χέρια και τα πόδια, ενώ υπήρχε και ταινία στο στόμα.

Συγκεκριμένα, τα πόδια της 45χρονης ήταν δεμένα με δύο δεματικά, οι καρποί της με ένα και το στόμα της ήταν καλυμμένο με λευκή μονωτική ταινία.

Ένα από τα στοιχεία που προκαλεί εντύπωση στους αστυνομικούς είναι η επιλογή του σημείου ταφής της 45χρονης. Αντί για κάποια απόκρημνη ή ερημική τοποθεσία, ο δράστης επέλεξε ένα μέρος απόλυτα εμφανές και εύκολα προσβάσιμο, το οποίο μάλιστα συνορεύει με σπίτια, καλλιεργήσιμες εκτάσεις και ξένες ιδιοκτησίες.

Ο 43χρονος Σκοπιανός, πήγαινε στο χωράφι κάθε απόγευμα, καθώς είχε φυτέψει ελιές και άλλα δέντρα, ενώ πρόσφατα είχε τοποθετήσει και ένα κοντέινερ που χρησιμοποιούσε ως αποθήκη.

Τραύματα από μαχαίρι στον θώρακα και χτύπημα στο κεφάλι φέρει η σορός

Σύμφωνα με το cretalive.gr, η σορός της άτυχης 45χρονης φέρει έφερε τραύματα με μαχαίρι στον θώρακα αλλά και χτύπημα στο κεφάλι που πιθανότατα είχε προκληθεί από μεταλλικό αντικείμενο.

«Είμαι συντετριμμένος» λέει ο αδελφός της Σταυρούλας

«Είμαι συντετριμμένος, πρέπει να διαχειριστώ και τους άρρωστους γονείς μου. Περίμενα αυτή την εξέλιξη και από την αρχή όπως είχα αναφέρει στις αρχές θεωρούσα περισσότερο πιθανό ο συγκεκριμένος άνδρας που ενοικίαζε από την αδερφή μου και το σπίτι που διέμενε, να είχε σοβαρή εμπλοκή, όπως και τελικά ομολόγησε», δήλωσε ο αδελφός της 45χρονης στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το βίντεο που «έκαψε» τον 43χρονο

Ένα βίντεο από την κάμερα ασφαλείας του σπιτιού «έκαψε» τον 43χρονο Σκοπιανό ενοικιαστή, «δείχνοντας» στους έμπειρους αστυνομικούς της ΕΛΑΣ ότι ήταν ο δολοφόνος της άτυχης Σταυρούλας.

Στο βιντεοληπτικό υλικό φαίνεται η 45χρονη να μπαίνει στο σπίτι αλλά όχι και να φεύγει. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, ο δράστης της δολοφονίας επιχείρησε να σβήσει το συγκριμένο βίντεο καθώς τον ενοχοποιούσε, ωστόσο οι Αρχές κατάφεραν να τον ανακτήσουν και βρίσκεται πλέον στη διάθεσή τους.

«Υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό εκείνης της ημέρας που ουσιαστικά δείχνει τη γυναίκα να εισέρχεται στο σπίτι και ουσιαστικά δεν εξέρχεται ποτέ από αυτό και μάλιστα είχε διαγραφεί από το δράστη και χρειάστηκε να γίνει διαδικασία ανάκτησης» ανέφερε η κ. Δημογλίδου.

«Δόθηκε χρόνος στον δράστη να κάνει λάθη»

«Επειδή ακούστηκαν πολλά ότι για ένα διάστημα ο άντρας αυτό εξαφανίστηκε και δεν μπορούσαν να τον εντοπίσουν οι αστυνομικοί, εμείς που είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πράγματα για την υπόθεση, σας πληροφορώ ότι δόθηκε ο χρόνος στον δράστη να κάνει λάθη και να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερα στοιχεία για την έρευνα» πρόσθεσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, σχετικά με τον γεγονός ότι ο δράστης είχε εξαφανιστεί για ένα διάστημα.

Η κατάθεση της συζύγου

Κρίσιμη φαίνεται πως ήταν και η κατάθεση της συζύγου του δράση, η οποία μετέβη στα Χανιά από την Γαύδο όπου διατηρεί ταβέρνα για να καταθέσει όσα γνώριζε για την υπόθεση.

Εξετάζονται τα κίνητρα

Στο μικροσκόπιο των Αρχών μπαίνει πλέον το κίνητρο της στυγερής δολοφονίας, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια. Αν και ο 43χρονος υποστηρίζει, όπως αναφέρθηκε, ότι όλα ξεκίνησαν από έναν έντονο καβγά, οι αστυνομικοί ερευνούν αν πίσω από την ένταση κρύβεται κάποια προσωπική ή ερωτική προσέγγιση από την πλευρά του που αποκρούστηκε από την 45χρονη.

Αντίθετα, το ενδεχόμενο οικονομικών διαφορών φαίνεται να χάνει έδαφος, χωρίς ωστόσο να έχει βγει εντελώς από το κάδρο των ερευνών.

Η προσπάθεια του δράστη να παίξει κρυφτό με τις Αρχές ήταν αυτή που τελικά τον πρόδωσε. Οι ανυπόστατοι ισχυρισμοί και τα σενάρια που επιστράτευσε τις προηγούμενες ημέρες για να αποπροσανατολίσει την Ασφάλεια, αντί να τον καλύψουν, τον στοχοποίησαν ακόμα περισσότερο, οδηγώντας στην αποκάλυψη της αλήθειας.