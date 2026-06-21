Μουντιάλ 2026 – Ισπανία – Σαουδική Αραβία 4-0: Ξέσπασε η «Φούρια Ρόχα» – ΒΙΝΤΕΟ

Μετά το κάζο της πρεμιέρας απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι, η Ισπανία εμφανίστηκε πιο αποφασισμένη και μετέτρεψε σε επίδειξη δύναμης το παιχνίδι με τη Σαουδική Αραβία, επικρατώντας με 4-0 της ομάδας του Γιώργου Δώνη στην Ατλάντα των ΗΠΑ, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής στον 8ο όμιλο του Μουντιάλ 2026.

Με τον Γιαμάλ να επιστρέφει στο αρχικό σχήμα και να ανοίγει από νωρίς τον δρόμο της νίκης και τον Ογιαρθάμπαλ να έχει δύο γκολ και μία ασίστ, οι Ισπανοί δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδραση στη Σαουδική Αραβία. Έτσι, ξεπέρασαν γρήγορα την ισοπαλία με το Πράσινο Ακρωτήρι και την τελευταία αγωνιστική των ομίλων θα παίξουν για την πρωτιά απέναντι στην Ουρουγουάη. Από την άλλη, η ομάδα του Γιώργου Δώνη έμεινε στον έναν βαθμό και θα έχει τελικό πρόκρισης με το Πράσινο Ακρωτήρι.

Οι Ισπανοί ήταν αρκετά ορεξάτοι και το έδειξαν από νωρίς, καθώς από την αρχή ξεκίνησαν να απειλούν την αντίπαλη εστία, ακόμη και με προσπάθειες από μακριά. Το γκολ δεν άργησε να έρθει, αφού ο Γιαμάλ έκανε το 1-0 στο 10′. Ο Ογιαρθάμπαλ βρήκε χώρο από τα αριστερά, μπήκε στην περιοχή κι έκανε το παράλληλο γύρισμα για το δεύτερο δοκάρι, όπου ήταν ο εξτρέμ της Μπαρτσελόνα, ο οποίος έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα. Το 2-0 για την Ισπανία ήρθε στο 21ο λεπτό, με σκόρερ τον δημιουργό του πρώτου γκολ. Έπειτα από φάση διαρκείας στα καρέ της Σαουδικής Αραβίας, ο Ογιαρθάμπαλ εκτέλεσε με το εξωτερικό, νικώντας τον Αλ Οβαΐς. Τρία λεπτά μετά, ο επιθετικός της Ρεάλ Σοσιεδάδ βρήκε ξανά δίχτυα. Ο Πόρο έκανε τη σέντρα από δεξιά, ο Κουκουρέγια το γύρισμα από αριστερά με τη μία, ο Όλμο την κεφαλιά και ο Ογιαρθάμπαλ στο δεύτερο δοκάρι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 3-0 στο 24′. Οι “φούριας ρόχας” δεν κατέβασαν ταχύτητα και στο 36′ ο Ισπανός φορ “άγγιξε” το χατ-τρικ. Έπειτα από κακό διώξιμο του Αλ Οβαΐς, ο οποίος βγήκε από την εστία του, ο Ογιαρθάμπαλ έσκαψε την μπάλα από πλάγια θέση, όμως αυτή κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι.

Μπορεί το ματς να είχε κριθεί από νωρίς, ωστόσο και το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε ιδανικά για τους Ισπανούς. Μετά την ανάπαυλα, οι παίκτες του Λουίς ντε λα Φουέντε έφθασαν πολύ γρήγορα και σε τέταρτο τέρμα, αλλά αυτή τη φορά χρειάστηκαν τη βοήθεια των αντιπάλων τους. Έπειτα από κόρνερ από αριστερά, ο Κουκουρέγια στο δεύτερο δοκάρι σούταρε, ο Αλ Οβαΐς απέκρουσε, αλλά η μπάλα χτύπησε στον Ταμπακτί και κατέληξε στα δίχτυα για το 4-0 στο 49ο λεπτό. Αυτό έμελλε να είναι και το τελικό σκορ της αναμέτρησης στην Ατλάντα των ΗΠΑ, διότι δεν άλλαξε κάτι στο ματς, αν και υπήρχε πολύς χρόνος ακόμα. Οι Ισπανοί έριξαν ρυθμούς, ο προπονητής τους προχώρησε σε πολλές αλλαγές για να κάνει διαχείριση δυνάμεων ενόψει της συνέχειας και οι πρωταθλητές Ευρώπης δεν κατάφεραν να αυξήσουν τον δείκτη του σκορ. Στο 90’+2′ σκόραρε ο Τόρες από σέντρα του Πόρο και το σκορ έγινε 5-0, αλλά το γκολ ακυρώθηκε, έπειτα από εξέταση της φάσης από τον VAR για μερικά λεπτά, διότι ο επιθετικός της Ισπανίας ήταν εκτεθειμένος.

ΓΚΟΛ: 10′ Γιαμάλ, 21′, 24′ Ογιαρθάμπαλ, 49′ Ταμπακτί (αυτ.)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 30′ Σ. Αλ Νταουσάρι, 60′ Κάνο

ΚΟΚΚΙΝΗ: –

ΔΟΚΑΡΙ: 36′ Ογιαρθάμπαλ

ΙΣΠΑΝΙΑ (Λουίς ντε λα Φουέντε): Σιμόν, Πόρο, Λαπόρτ, Κουμπαρσί, Κουκουρέγια, Μπαένα, Ρόδρι, Πέδρι, Όλμο, Γιαμάλ, Ογιαρθάμπαλ.

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ (Γιώργος Δώνης): Αλ Οβαΐς, Αμπνουλχαμίντ, Ταμπακτί, Αλ Αμρί, Αλ Χαρμπί, Λαγιάμι, Αλ Τζουβαΐρ, Αλ Καϊμπαρί, Ν. Αλ Νταουσάρι, Σ. Αλ Νταουσάρι, Αλ Μπουραϊκάν.