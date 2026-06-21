Κατάρ: Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο στο Ρας Λαφάν λόγω «τεχνικού προβλήματος»

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής σε εργοστάσιο στο Ρας Λαφάν του Κατάρ, τη μεγαλύτερη ζώνη παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο, η οποία ακούστηκε μέχρι την πρωτεύουσα Ντόχα. Οι αρχές του Κατάρ ανακοίνωσαν ότι η έκρηξη οφειλόταν σε «τεχνικό πρόβλημα», ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή διαρροή καυσίμων.

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Διεθνή Νέα

Κατάρ, έκρηξη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής σε εργοστάσιο στο Ρας Λαφάν του Κατάρ, στη μεγαλύτερη ζώνη παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο.
  • Το υπουργείο Εσωτερικών του Κατάρ ανακοίνωσε ότι η έκρηξη οφειλόταν σε «τεχνικό πρόβλημα» και ακούστηκε μέχρι την Ντόχα.
  • Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή διαρροή καυσίμων, με τις αρχές να παρακολουθούν την κατάσταση.

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Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής σε εργοστάσιο στο Ρας Λαφάν του Κατάρ, στη μεγαλύτερη ζώνη παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο.

Η έκρηξη ακούστηκε μέχρι την Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ. Οι αρχές δεν έχουν αναφέρει μέχρι στιγμής τραυματισμούς ή διαρροή καυσίμων εξαιτίας του περιστατικού.

Η ανακοίνωση των αρχών

Το υπουργείο Εσωτερικών του Κατάρ ανακοίνωσε ότι η έκρηξη οφειλόταν σε «τεχνικό πρόβλημα». Οι αρχές παρακολουθούν την κατάσταση, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του ατυχήματος.

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