Κατάρ: Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο στο Ρας Λαφάν λόγω «τεχνικού προβλήματος»

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής σε εργοστάσιο στο Ρας Λαφάν του Κατάρ, στη μεγαλύτερη ζώνη παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο.
Video reportedly showing the moment of the explosion in the Ras Laffan Industrial City area of Qatar.pic.twitter.com/uWTP9Ef6fk https://t.co/V4XGXkJ65m
— Clash Report (@clashreport) June 21, 2026
Η έκρηξη ακούστηκε μέχρι την Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ. Οι αρχές δεν έχουν αναφέρει μέχρι στιγμής τραυματισμούς ή διαρροή καυσίμων εξαιτίας του περιστατικού.
🚨عاجـــــــــــــــل
وزارة الداخلية القطرية: وقوع انفجار داخلي في أحد المصانع بمنطقة رأس لفان الصناعية pic.twitter.com/q4gsQLA8yg
— AHMAD SLMAN (@ahmadslmanx) June 21, 2026
Η ανακοίνωση των αρχών
Το υπουργείο Εσωτερικών του Κατάρ ανακοίνωσε ότι η έκρηξη οφειλόταν σε «τεχνικό πρόβλημα». Οι αρχές παρακολουθούν την κατάσταση, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του ατυχήματος.
An internal explosion occurred at a factory in the Ras Laffan Industrial Area on Sunday at around 10:30pm Qatar time, with Civil Defence teams promptly responding to the incident. Ministry of Interior confirmed that the situation is under control, with no injuries or leaks… pic.twitter.com/9WJgDbgnvz
— Doha News (@dohanews) June 21, 2026