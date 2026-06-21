Κατάρ: Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο στο Ρας Λαφάν λόγω «τεχνικού προβλήματος»

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Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής σε εργοστάσιο στο Ρας Λαφάν του Κατάρ, στη μεγαλύτερη ζώνη παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο.

Video reportedly showing the moment of the explosion in the Ras Laffan Industrial City area of Qatar.pic.twitter.com/uWTP9Ef6fk https://t.co/V4XGXkJ65m — Clash Report (@clashreport) June 21, 2026

Η έκρηξη ακούστηκε μέχρι την Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ. Οι αρχές δεν έχουν αναφέρει μέχρι στιγμής τραυματισμούς ή διαρροή καυσίμων εξαιτίας του περιστατικού.

Η ανακοίνωση των αρχών

Το υπουργείο Εσωτερικών του Κατάρ ανακοίνωσε ότι η έκρηξη οφειλόταν σε «τεχνικό πρόβλημα». Οι αρχές παρακολουθούν την κατάσταση, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του ατυχήματος.