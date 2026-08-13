Κολομβία: «Πράσινο φως» για κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις με τις ΗΠΑ κατά των καρτέλ ναρκωτικών

Η Κολομβία ενέκρινε τη διεξαγωγή κοινών στρατιωτικών επιχειρήσεων με τις ΗΠΑ κατά των καρτέλ ναρκωτικών, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, δίνοντας στην Ουάσινγκτον το περιθώριο να εντείνει την εκστρατεία της στη Λατινική Αμερική. Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο που οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν αμφισβητήσεις για τη νομιμότητα προηγούμενων ενεργειών τους στην περιοχή, ενώ ο νεοεκλεγείς πρόεδρος της Κολομβίας έχει δεσμευτεί να καταπολεμήσει τις εγκληματικές οργανώσεις.

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Διεθνή Νέα

Κολομβία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τη διεξαγωγή κοινών στρατιωτικών επιχειρήσεων με τις ΗΠΑ κατά των καρτέλ ναρκωτικών ενέκρινε η Κολομβία, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ. Το «πράσινο φως» από τη Μπογκοτά δίνει περιθώριο στην Ουάσινγκτον να εντείνει την εκστρατεία κατά των διακινητών.
  • Οι ΗΠΑ έχουν εξαπολύσει δεκάδες επιθέσεις εναντίον σκαφών που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά, με απολογισμό τουλάχιστον 215 νεκρούς, χωρίς να έχουν παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία. Η νομιμότητα αυτών των ενεργειών αμφισβητείται, με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ να κάνει λόγο για «εξωδικαστικές εκτελέσεις».
  • Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος της Κολομβίας, Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, έχει υποσχεθεί να εξαλείψει τις εγκληματικές οργανώσεις που επωφελούνται από τη διακίνηση ναρκωτικών. Η χώρα βιώνει το χειρότερο κύμα βίας των τελευταίων δέκα ετών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τη διεξαγωγή κοινών στρατιωτικών επιχειρήσεων με τις ΗΠΑ κατά των καρτέλ ναρκωτικών ενέκρινε η Κολομβία, όπως ανακοίνωσε χθες Τετάρτη (12/8) ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ.

Το πράσινο φως από τη Μπογκοτά δίνει το περιθώριο στην Ουάσινγκτον να να εντείνει την εκστρατεία κατά των διακινητών ναρκωτικών στη Λατινική Αμερική.

Η Μπογκοτά «ζήτησε από το Πεντάγωνο να συμμετάσχει στον αγώνα της Κολομβίας εναντίον της ναρκοτρομοκρατίας, εγκρίνοντας κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις», δήλωσε ο Χέγκσεθ από τον Παναμά.

Από τον περασμένο Σεπτέμβριο, οι ΗΠΑ έχουν εξαπολύσει δεκάδες επιθέσεις εναντίον σκαφών που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά, με απολογισμό τουλάχιστον 215 νεκρούς σε Καραϊβική και Ειρηνικό, χωρίς η Ουάσινγκτον να έχει παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία πως τα σκάφη που επλήγησαν εμπλέκονταν σε παράνομες δραστηριότητες.

Η νομιμότητα αυτών των ενεργειών αμφισβητείται από ειδικούς και η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα έχει καλέσει τις αμερικανικές αρχές να εξετάσουν το ζήτημα, υπογραμμίζοντας πως υπάρχουν «ισχυρές ενδείξεις» ότι διαπράττονται «εξωδικαστικές εκτελέσεις».

Από την πλευρά του, ο νεοεκλεγείς πρόεδρος της Κολομβίας, Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, έχει υποσχεθεί να εξαλείψει τις εγκληματικές οργανώσεις που επωφελούνται από τη διακίνηση ναρκωτικών, σε μια περίοδο που η χώρα της Νότιας Αμερικής βιώνει το χειρότερο κύμα βίας των τελευταίων δέκα ετών.

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