Κολομβία: «Πράσινο φως» για κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις με τις ΗΠΑ κατά των καρτέλ ναρκωτικών

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Τη διεξαγωγή κοινών στρατιωτικών επιχειρήσεων με τις ΗΠΑ κατά των καρτέλ ναρκωτικών ενέκρινε η Κολομβία, όπως ανακοίνωσε χθες Τετάρτη (12/8) ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ.

Το πράσινο φως από τη Μπογκοτά δίνει το περιθώριο στην Ουάσινγκτον να να εντείνει την εκστρατεία κατά των διακινητών ναρκωτικών στη Λατινική Αμερική.

NEW: Defense Secretary Pete Hegseth announced today that Colombia has agreed to allow joint military operations with the United States in its territory. He also said Honduras had signed on. Ecuador and Guatemala made similar agreements earlier this year. — Annie Correal (@anniecorreal) August 12, 2026

Η Μπογκοτά «ζήτησε από το Πεντάγωνο να συμμετάσχει στον αγώνα της Κολομβίας εναντίον της ναρκοτρομοκρατίας, εγκρίνοντας κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις», δήλωσε ο Χέγκσεθ από τον Παναμά.

Από τον περασμένο Σεπτέμβριο, οι ΗΠΑ έχουν εξαπολύσει δεκάδες επιθέσεις εναντίον σκαφών που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά, με απολογισμό τουλάχιστον 215 νεκρούς σε Καραϊβική και Ειρηνικό, χωρίς η Ουάσινγκτον να έχει παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία πως τα σκάφη που επλήγησαν εμπλέκονταν σε παράνομες δραστηριότητες.

Η νομιμότητα αυτών των ενεργειών αμφισβητείται από ειδικούς και η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα έχει καλέσει τις αμερικανικές αρχές να εξετάσουν το ζήτημα, υπογραμμίζοντας πως υπάρχουν «ισχυρές ενδείξεις» ότι διαπράττονται «εξωδικαστικές εκτελέσεις».

Από την πλευρά του, ο νεοεκλεγείς πρόεδρος της Κολομβίας, Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, έχει υποσχεθεί να εξαλείψει τις εγκληματικές οργανώσεις που επωφελούνται από τη διακίνηση ναρκωτικών, σε μια περίοδο που η χώρα της Νότιας Αμερικής βιώνει το χειρότερο κύμα βίας των τελευταίων δέκα ετών.