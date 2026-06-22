Νέο Ηράκλειο: Καταγγελίες για απάτη με μεταχειρισμένα αυτοκίνητα – Έπαιρνε προκαταβολές και εξαφανιζόταν

Αντιμέτωπος με σοβαρές καταγγελίες βρίσκεται έμπορος μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στο Νέο Ηράκλειο, καθώς υποψήφιοι αγοραστές υποστηρίζουν ότι του κατέβαλαν προκαταβολές για οχήματα, τα οποία τελικά δεν παρέλαβαν ποτέ.

Σύμφωνα με μαρτυρίες θυμάτων που παρουσίασε το MEGA, ο συγκεκριμένος επαγγελματίας φέρεται να έπειθε πελάτες να καταβάλουν προκαταβολικά μεγάλα χρηματικά ποσά, δίνοντας διαβεβαιώσεις για άμεση ολοκλήρωση της αγοράς και παράδοση των αυτοκινήτων. Ωστόσο, οι καταγγέλλοντες υποστηρίζουν ότι, όταν έφτανε η ώρα της παράδοσης, ο έμπορος επικαλούνταν συνεχώς νέες δικαιολογίες.

«Το αμάξι ήταν 4.000 ευρώ και είχαμε συμφωνήσει να του δώσω 3.000 ευρώ μπροστά και τα υπόλοιπα σε δόσεις. Μου υποσχέθηκε ακόμη και δωρεάν ασφάλεια και επισκευές, όμως τελικά δεν πήρα ποτέ το αυτοκίνητο», ανέφερε ένα από τα θύματα.

Οι καταγγελίες για καθυστερήσεις και επιστροφές χρημάτων

Όπως προκύπτει από τις καταγγελίες, ο έμπορος εμφανιζόταν καθησυχαστικός κάθε φορά που οι πελάτες ζητούσαν εξηγήσεις για τις καθυστερήσεις. Σε ηχητικά μηνύματα που έχουν καταγραφεί, ο ίδιος διαβεβαίωνε ότι οι διαδικασίες θα ολοκληρώνονταν άμεσα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Φιλαράκι ή σήμερα το απόγευμα θα γίνει ή αύριο το πρωί».

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο έμπορος φέρεται να έστελνε ακόμη και φωτογραφίες από τραπεζικές συναλλαγές, προκειμένου να πείσει τα θύματα ότι είχε επιστρέψει τις προκαταβολές. Οι καταγγέλλοντες υποστηρίζουν, ωστόσο, ότι τα χρήματα δεν εμφανίστηκαν ποτέ στους λογαριασμούς τους.

Ένα ακόμη θύμα καταγγέλλει ότι κατέβαλε προκαταβολή ύψους 3.500 ευρώ για όχημα, το οποίο τελικά δεν παρέλαβε ποτέ. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είχε ήδη πουληθεί επανειλημμένα σε άλλους ενδιαφερόμενους. Η υπόθεση έφτασε στις αστυνομικές Αρχές, καθώς κατατέθηκε μήνυση.

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Τι απαντά ο έμπορος

Οι συνομιλίες μεταξύ του εμπόρου και των καταγγελλόντων βρίσκονται πλέον στη διάθεση των αρμόδιων Αρχών, οι οποίες εξετάζουν την υπόθεση.

Από την πλευρά του, ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά τις καταγγελίες. Μιλώντας στο MEGA, υποστήριξε ότι όλοι οι πελάτες του έχουν εξυπηρετηθεί και ότι τυχόν καθυστερήσεις στην παράδοση οχημάτων ή στην επιστροφή χρημάτων δεν συνιστούν εξαπάτηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον οκτώ άτομα έχουν ήδη προχωρήσει σε επίσημες καταγγελίες σε βάρος του, ενώ δεν αποκλείεται ο αριθμός των θυμάτων να είναι μεγαλύτερος.