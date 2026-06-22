Πετρέλαιο: Άνοδος στις τιμές μετά τις δηλώσεις Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ

Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου, μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να επαναλάβουν βομβαρδισμούς και να «αναλάβουν τον έλεγχο» των Στενών του Ορμούζ, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν.

Η τιμή του Brent αυξήθηκε κατά 1,35%, στα 81,66 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό WTI κατέγραψε άνοδο 2,4%, στα 77,66 δολάρια το βαρέλι.

Στο επίκεντρο οι συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν

Την ίδια ώρα, οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία φαίνεται να έχουν «κολλήσει» σε κρίσιμα ζητήματα, όπως τα Στενά του Ορμούζ, η εκεχειρία στον Λίβανο και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Παρά το αδιέξοδο, οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Ο Τραμπ επανέφερε και την ιδέα επιβολής διοδίων στα Στενά του Ορμούζ, εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία. Σύμφωνα με το ισχύον μνημόνιο μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, η θαλάσσια δίοδος προβλέπεται να επαναλειτουργήσει χωρίς τέλη για διάστημα 60 ημερών.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται λίγες ημέρες μετά την προειδοποίηση του Ιράν ότι ενδέχεται να προχωρήσει στο κλείσιμο των Στενών, κατηγορώντας τις ΗΠΑ για «σαφή παραβίαση των δεσμεύσεών τους».

Σε περίπτωση συμφωνίας και επιστροφής της ναυσιπλοΐας στα προπολεμικά επίπεδα, η προσφορά πετρελαίου θα μπορούσε να αυξηθεί σημαντικά. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να ασκήσει καθοδική πίεση στις τιμές, σύμφωνα με αναλυτές.

Πηγή: CNN.com