Πανελλήνιες 2026: Στη Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία εξετάζονται σήμερα υποψήφιοι

Με τα ειδικά μαθήματα, συνεχίζονται και σήμερα οι Πανελλήνιες, με τους υποψηφίους να δίνουν το μάθημα Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία.

Οι υποψήφιοι αναμένεται να δώσουν τις επόμενες ημέρες Γαλλικά, Ιταλικά και Ισπανικά ενώ την Πέμπτη αναμένεται και η ανακοίνωση των βαθμολογιών.

ΤΡΙΤΗ 23-6-2026 ΓΑΛΛΙΚΑ 8:30 π.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 24-6-2026 ΙΤΑΛΙΚΑ 8:30 π.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 25-6-2026 ΙΣΠΑΝΙΚΑ 8:30 π.μ.

Συμβουλές για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου

Εν όψει της συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού Δελτίου ο Γεώργιος Δουκίδης, ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έδωσε τρεις βασικές συμβουλές μέσω του ΑΠΕ που θα πρέπει να έχουν κατά νου οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 πριν συμπληρώσουν το Μηχανογραφικό Δελτίο τους.

1. Επιλογή τμήματος και όχι επαγγέλματος. Οι υποψήφιοι θα πρέπει κυρίως να καταλάβουν ότι επιλέγουν ένα τμήμα για να σπουδάσουν και όχι αναγκαστικά το επάγγελμα τους που, όπως ανέφερε, «ούτως ή αλλιώς είναι μια πολύ δύσκολη επιλογή στην ηλικία των 18 ετών».

2. Επιλογή γνωστικού αντικειμένου. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι συνήθως γίνονται αλλαγές τουλάχιστον 3-4 φορές στον χώρο και το περιεχόμενο της εργασίας κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής μας ζωής. ‘Αρα, μπορούν να επιλέξουν ένα γνωστικό αντικείμενο που τους ενθουσιάζει, ώστε να ευχαριστηθούν τις πανεπιστημιακές σπουδές. Η επαγγελματική διερεύνηση και αποκατάσταση έρχεται αργότερα, κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών σπουδών. Με τα 1200 μεταπτυχιακά προγράμματα που υπάρχουν ήδη στα ελληνικά πανεπιστήμια, δίνεται πλέον η δυνατότητα για περαιτέρω εξειδίκευση (upskilling), δηλαδή ένα απόφοιτος τμήματος πληροφορικής να εξειδικευτεί στη κυβερνοασφάλεια, ή επανειδίκευσης (re-skilling) δηλαδή ένας μηχανικός να επανειδικευθεί στη χρηματοοικονομική διοίκηση.

3. Διερεύνηση και αξιολόγηση αποτελεσματικού περιβάλλοντος εκπαίδευσης και ανάπτυξης επιστημόνων. Πολλές φορές, όπως σημείωσε ο κ. Δουκίδης, αυτή η αξιολόγηση αναδεικνύει στις προτιμήσεις των υποψηφίων πανεπιστημιακά τμήματα που δεν είναι στην κορυφή των βάσεων εισαγωγής. Έτσι, όσον αφορά την επιλογή του τμήματος, οι υποψήφιοι επισκεπτόμενοι τις σχετικές ιστοσελίδες, μπορούν να αξιολογήσουν και να διερευνήσουν κατά πόσο τα τμήματα: