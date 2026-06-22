Φιλιππίνες: 3 νεκροί και πέντε τραυματίες από πυροβολισμούς σε σχολείο – Συνελήφθησαν δύο ύποπτοι

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Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη πέντε τραυματίστηκαν έπειτα από ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε τη Δευτέρα σε σχολείο των κεντρικών Φιλιππίνων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τοπικής αστυνομίας, το αιματηρό περιστατικό έλαβε χώρα στο λύκειο San Jose National High School, στην πόλη Τακλομπάν της επαρχίας Λέιτε.

SHOOTING INCIDENT: SAN JOSE NATIONAL HS, PANSAMANTALANG ISINARA Pansamantalang isinara ang main gate ng San Jose National High School sa Tacloban City matapos ang naganap na pamamaril sa loob ng paaralan kung saan apat na estudyante ang iniulat na nasawi ngayong Lunes, Hunyo 22… pic.twitter.com/9mtQ7DZABF — Pilipinas Today (@PilipinasToday_) June 22, 2026

Το ανθρωποκυνηγητό και οι συλλήψεις

Μετά την άμεση κινητοποίηση των αρχών, ένας ύποπτος έχει ήδη συλληφθεί και βρίσκεται υπό κράτηση.

Την ίδια στιγμή, μεταδίδει το Reuters, οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ενός δεύτερου υπόπτου, ο οποίος διαφεύγει και παραμένει ασύλληπτος.

One of the suspects in the shooting at San Jose National High School in #Tacloban has been arrested, while the other suspect has already surrendered.

The #schoolshooting left at least 3 people dead and 5 injured.

Police are investigating the motive behind the attack#Philippines https://t.co/M5qDsDeaxh pic.twitter.com/Q6rvfQKjZx — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) June 22, 2026



Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της αστυνομίας που επικαλείται το Associated Press, στα χέρια των αρχών βρίσκονται πλέον και οι δύο ύποπτοι.

WATCH: Residents of San Jose District in Tacloban City help authorities apprehend the second suspect in the shooting incident at San Jose National High School on Monday (June 22, 2026) morning, which left at least three students dead and five others injured. The first suspect, a… pic.twitter.com/gt6F2cyF7z — Philippine News Agency (@pnagovph) June 22, 2026



Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για δύο άνδρες οι οποίοι ήταν οπλισμένοι με πιστόλια, με τον έναν εξ αυτών να είναι μαθητής του San Jose National High School, όπου και εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

UPDATE: Both suspects in custody following shooting at San Jose National High School in Tacloban, Philippines. A crowd can be seen shouting at one of the alleged suspects as police take him away from the school. https://t.co/XGHxIXpWzY pic.twitter.com/uFkbXyjukO — Noteworthy News (@newsnoteworthy) June 22, 2026

Έρευνες

Οι αρχές προσπαθούν ακόμη να προσδιορίσουν τα κίνητρα της επίθεσης στο δημόσιο σχολείο, το οποίο αριθμεί περισσότερους από 1.500 μαθητές.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η εθνική αστυνομία της χώρας επεσήμανε: «Προτρέπουμε το κοινό να παραμείνει ψύχραιμο, να αποφεύγει τη διάδοση ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών και να συνεργάζεται με τις αρχές, παρέχοντας οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να βοηθήσει στην εξέλιξη της εν εξελίξει έρευνας».

Το ιστορικό των επιθέσεων στη χώρα

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα εγκλήματα που περιλαμβάνουν τη χρήση πυροβόλων όπλων είναι συχνά στις Φιλιππίνες, γεγονός που αποδίδεται εν μέρει στη μεγάλη διάδοση των παράνομων όπλων, ωστόσο οι επιθέσεις σε σχολεία παραμένουν ένα σχετικά σπάνιο φαινόμενο.

Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα γίνεται στόχος.

Τον Ιούλιο του 2022, ένας ένοπλος είχε ανοίξει πύρ κατά τη διάρκεια τελετής αποφοίτησης της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Ateneo de Manila στην Κουεζόν Σίτι. Εκείνη η επίθεση είχε κοστίσει επίσης τη ζωή σε τρία άτομα, ανάμεσα στα οποία ήταν και η πρώην δήμαρχος της πόλης Λαμιτάν, Ρόουζ Φουριγκάι.