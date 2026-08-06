Φωτιά στη Σκύρο: «Ουσιαστικά έχει οριοθετηθεί» λέει ο δήμαρχος του νησιού – ΒΙΝΤΕΟ

Ευχάριστα είναι τα νέα από τη Σκύρο και τη φωτιά που ξέσπασε εκεί σήμερα το μεσημέρι, καθώς σύμφωνα με την πυροσβεστική η εικόνα από το πύρινο μέτωπο είναι καλύτερη, ενώ ο δήμαρχος του νησιού, Κυριάκος Αντωνόπουλος τόνισε πως η πυρκαγιά έχει περιοριστεί κατά 95%.

Μιλώντας στο enikos.gr, o κ. Αντωνόπουλος δήλωσε: «Έχει περιοριστεί κατά 95%. Έπεσαν (πάνω της) τα εναέρια πριν τη δύση του ηλίου και το κατάφεραν. Οριοθετήθηκε ουσιαστικά. Στις 20.00 έφτασαν και ενισχύσεις από την Εύβοια και από τις περίπου 20.45 απλώθηκαν και επιχειρούν για να τη σβήσουν εντελώς».

«Η περιοχή είναι ακατοίκητη, με χαμηλή αλλά πυκνή βλάστηση. Γι’ αυτό και “φούντωσε” έτσι. Είναι κτηνοτροφική έκταση (περιοχή που τρέφονται ζώα). Υπάρχουν μόνο κάποιες πολύ αραιές περιφράξεις» πρόσθεσε.