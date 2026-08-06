Φωτιά στη Σκύρο: «Ουσιαστικά έχει οριοθετηθεί» λέει ο δήμαρχος του νησιού – ΒΙΝΤΕΟ

Ευχάριστα είναι τα νέα από τη Σκύρο, καθώς η φωτιά που ξέσπασε σήμερα Πέμπτη το μεσημέρι έχει περιοριστεί κατά 95% και ουσιαστικά έχει οριοθετηθεί, σύμφωνα με την πυροσβεστική και τον δήμαρχο Κυριάκο Αντωνόπουλο. Ενισχύσεις έφτασαν από την Εύβοια, ενώ η περιοχή είναι ακατοίκητη με χαμηλή βλάστηση, και οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για βραχυκύκλωμα ως αιτία

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η φωτιά που ξέσπασε στη Σκύρο σήμερα Πέμπτη το μεσημέρι έχει περιοριστεί κατά 95% και «έχει οριοθετηθεί ουσιαστικά» σύμφωνα με τον δήμαρχο του νησιού.
  • Δεν υπήρχε ενημέρωση για απειλή των φλογών προς τον Ναύσταθμο, ενώ η περιοχή που επλήγη είναι ακατοίκητη, με χαμηλή αλλά πυκνή βλάστηση.
  • Ενισχύσεις από την Εύβοια έφτασαν στο νησί για την πλήρη κατάσβεση, ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο για κάποιο βραχυκύκλωμα ως αιτία της πυρκαγιάς.

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Ευχάριστα είναι τα νέα από τη Σκύρο και τη φωτιά που ξέσπασε εκεί σήμερα το μεσημέρι, καθώς σύμφωνα με την πυροσβεστική η εικόνα από το πύρινο μέτωπο είναι καλύτερη, ενώ ο δήμαρχος του νησιού, Κυριάκος Αντωνόπουλος τόνισε πως η πυρκαγιά έχει περιοριστεί κατά 95%.

Μιλώντας στο enikos.gr, o κ. Αντωνόπουλος δήλωσε: «Έχει περιοριστεί κατά 95%. Έπεσαν (πάνω της) τα εναέρια πριν τη δύση του ηλίου και το κατάφεραν. Οριοθετήθηκε ουσιαστικά. Στις 20.00 έφτασαν και ενισχύσεις από την Εύβοια και από τις περίπου 20.45 απλώθηκαν και επιχειρούν για να τη σβήσουν εντελώς».

«Η περιοχή είναι ακατοίκητη, με χαμηλή αλλά πυκνή βλάστηση. Γι’ αυτό και “φούντωσε” έτσι. Είναι κτηνοτροφική έκταση (περιοχή που τρέφονται ζώα). Υπάρχουν μόνο κάποιες πολύ αραιές περιφράξεις» πρόσθεσε.

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