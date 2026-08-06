Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κρήνη Φαρσάλων – Παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο – ΒΙΝΤΕΟ

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης (6/8) σε γεωργική έκταση στην Κρήνη Φαρσάλων.
Στο σημείο παραμένουν 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας επιχειρούσαν 3 αεροσκάφη. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.
Ήχησε το 112 για ετοιμότητα
Σημειώνεται ότι στις 17:20 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς .
⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Κρήνη της Περιφερειακής Ενότητας #Λάρισας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
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— 112 Greece (@112Greece) August 6, 2026