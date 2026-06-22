Ιράν: Η συμβολική ανάρτηση Αραγτσί που συνέδεσε ποδόσφαιρο, διπλωματία και συγκρούσεις

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Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, έκανε ανάρτηση με έντονο συμβολισμό στην πλατφόρμα Χ, δημοσιεύοντας εικόνα που αντιπαραβάλλει μαθήτριες που σκοτώθηκαν τον Φεβρουάριο του 2026 από αεροπορικό πλήγμα των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε δημοτικό σχολείο θηλέων στη Μινάμπ, με στιγμιότυπα από τον αγώνα Βέλγιο – Ιράν για το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου.

Η εικόνα συνδέει το τραγικό περιστατικό με τον αθλητισμό, καθώς περιλαμβάνει φτερά αγγέλων, μια μπάλα και τη στιγμή της απόκρουσης. Με αυτόν τον τρόπο, η ανάρτηση αποκτά έντονο συναισθηματικό και συμβολικό χαρακτήρα.

From the football pitch to the negotiating table to the battlefield, every step we take as Iranians is part of a larger struggle: defending the honor and dignity of our dear people.#Minab168 pic.twitter.com/CFZ6EbYo49 — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 22, 2026

Το μήνυμα του Αραγτσί

Στο μήνυμά του, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας συνέδεσε τον αθλητισμό, τη διπλωματία και τις συγκρούσεις, παρουσιάζοντάς τα ως διαφορετικές εκφάνσεις ενός ευρύτερου εθνικού αγώνα.

«Από το γήπεδο ποδοσφαίρου στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μέχρι το πεδίο της μάχης, κάθε βήμα που κάνουμε ως Ιρανοί είναι μέρος ενός ευρύτερου αγώνα: της υπεράσπισης της τιμής και της αξιοπρέπειας του λαού μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αραγτσί.

Η ανάρτηση του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν εντάσσεται στο πλαίσιο της δημόσιας ρητορικής της Τεχεράνης, η οποία συνδέει τις διεθνείς εξελίξεις, τις στρατιωτικές συγκρούσεις και την εθνική ταυτότητα με μηνύματα πολιτικού και συμβολικού χαρακτήρα.