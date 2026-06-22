Σαν σήμερα 22 Ιουνίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Σαν σήμερα σημειώθηκαν σημαντικά γεγονότα στην Ελλάδα και τον κόσμο, από τη Μάχη της Πύδνας και την έναρξη της Γ’ Οικουμενικής Συνόδου έως την Επιχείρηση Μπαρμπαρόσα, το πόρισμα για τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη και το ιστορικό γκολ του Ντιέγκο Μαραντόνα με «το χέρι του Θεού». Στις γεννήσεις ξεχωρίζουν ο Ερνέστος Τσίλερ, ο Αμπάς Κιαροστάμι, η Μέριλ Στριπ, η Ναταλία Γερμανού και ο Σοφοκλής Σχορτσιανίτης, ενώ σαν σήμερα έφυγαν από τη ζωή η Τζούντι Γκάρλαντ, ο Φρεντ Αστέρ και η Λάουρα Αντονέλι.