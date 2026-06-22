Σαν σήμερα 22 Ιουνίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Σαν σήμερα σημειώθηκαν σημαντικά γεγονότα στην Ελλάδα και τον κόσμο, από τη Μάχη της Πύδνας και την έναρξη της Γ’ Οικουμενικής Συνόδου έως την Επιχείρηση Μπαρμπαρόσα, το πόρισμα για τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη και το ιστορικό γκολ του Ντιέγκο Μαραντόνα με «το χέρι του Θεού». Στις γεννήσεις ξεχωρίζουν ο Ερνέστος Τσίλερ, ο Αμπάς Κιαροστάμι, η Μέριλ Στριπ, η Ναταλία Γερμανού και ο Σοφοκλής Σχορτσιανίτης, ενώ σαν σήμερα έφυγαν από τη ζωή η Τζούντι Γκάρλαντ, ο Φρεντ Αστέρ και η Λάουρα Αντονέλι.

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Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα
Ο Ντιέγκο Μαραντόνα σκοράρει με «το χέρι του Θεού» στον αγώνα μεταξύ της Αργεντινής και της Αγγλίας για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σαν σήμερα το 168 π.Χ. διεξάγεται η Μάχη της Πύδνας, που θέτει τέλος στον Γ’ Μακεδονικό Πόλεμο και ανοίγει τον δρόμο για την κατάκτηση της Ελλάδας από τους Ρωμαίους.
  • Το 1986, ο Ντιέγκο Μαραντόνα σκοράρει με «το χέρι του Θεού» στον αγώνα μεταξύ της Αργεντινής και της Αγγλίας για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.
  • Το 1973, η Τζένη Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος ανεβάζουν στο θέατρο «Αθήναιον» το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλλη «Το μεγάλο μας τσίρκο».

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Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

  • Παγκόσμια Ημέρα Σκαραβαίου
  • Παγκόσμια Ημέρα Τροπικών Δασών

Γεγονότα

  • 168 π.Χ.: Διεξάγεται η Μάχη της Πύδνας, που θέτει τέλος στον Γ’ Μακεδονικό Πόλεμο. Οι Ρωμαίοι, με αρχηγό τον Λούκιο Αιμίλιο Παύλο, νικούν και συλλαμβάνουν αιχμάλωτο τον βασιλιά της Μακεδονίας Περσέα. Έτσι, ανοίγει ο δρόμος για την κατάκτηση της Ελλάδας από τους Ρωμαίους.
  • 431: Αρχίζει τις εργασίες της στην Έφεσο η Γ’ Οικουμενική Σύνοδος, με σκοπό την καταδίκη του Νεστοριανισμού.
  • 1662: Εμφανίζεται για πρώτη φορά ο όρος «προπαγάνδα» στην εγκύκλιο του Πάπα Γρηγορίου ΙΕ’ για τη διάδοση της πίστεως (De Propagande Fide). Έκτοτε, ο όρος καθιερώθηκε να συμβολίζει την τέχνη της διάδοσης των ιδεών.
  • 1941: Γερμανία, Ιταλία και Ρουμανία κηρύσσουν τον πόλεμο στη Σοβιετική Ένωση, κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. (Επιχείρηση Μπαρμπαρόσα)
  • 1963: Δίδεται στη δημοσιότητα το πόρισμα του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Α. Γεωργίου για τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη, το οποίο επιρρίπτει την ευθύνη στον αστυνομικό διευθυντή Θεσσαλονίκης Ευθύμιο Καμουτσή και τους αξιωματικούς που επιτηρούσαν τη φύλαξη της συγκέντρωσης.
  • 1973: Η Τζένη Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος ανεβάζουν στο θέατρο «Αθήναιον» το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλλη «Το μεγάλο μας τσίρκο».
  • 1986: Ο Ντιέγκο Μαραντόνα σκοράρει με «το χέρι του Θεού» στον αγώνα μεταξύ της Αργεντινής και της Αγγλίας για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Αργότερα ακολούθησε το «γκολ του αιώνα» επίσης από τον Μαραντόνα. Η Αργεντινή κερδίζει με 2-1 και στη συνέχεια θα κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελλο
  • 2010: Την εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα εξέλθει σύντομα από την οικονομική κρίση, εκφράζει ο πρόεδρος της Alpha Bank, Γιάννης Κωστόπουλος, μιλώντας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της τράπεζας.

Γεννήσεις

  • 1837: Ερνέστος Τσίλερ,  Γερμανός αρχιτέκτονάς, με σημαντικό έργο στην Ελλάδα, όπου σχεδίασε περισσότερα από 500 κτίρια. (Θαν. 12/11/1923)
  • 1940: Αμπάς Κιαροστάμι, διακεκριμένος Ιρανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου. (Θαν. 4/7/2016)
  • 1949: Μέριλ Στριπ, βραβευμένη με δύο Όσκαρ Αμερικανίδα ηθοποιός.
  • 1965: Ναταλία Γερμανού, Ελληνίδα δημοσιογράφος και στιχουργός
  • 1985: Σοφοκλής Σχορτσιανίτης, Έλληνας καλαθοσφαιριστής

Θάνατοι

  • 1969: Τζούντι Γκάρλαντ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Φράνσις Ίθελ Γκαμ, αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια. (Γεν. 10/6/1922)
  • 1987: Φρεντ Αστέρ, Αμερικανός χορευτής και ηθοποιός. (Γεν. 10/5/1899)
  • 2015: Λάουρα Αντονέλι, Ιταλίδα ηθοποιός, που έκανε όνομα σε ταινίες σοφτ πορνό τη δεκαετία του ’70. (Γεν. 28/11/1941)
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